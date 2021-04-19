«العمال البريطاني»: لن نعود لقيادة البلاد ما لم نستطع التواصل مع الطبقة العاملة

قال تقرير لعدد من نواب حزب العمال البريطاني اليوم الإثنين إن الحزب لن يعود للحكم أبدًا ما لم يتمكن من إعادة تشكيل نفسه لجذب ناخبي الطبقة العاملة مرة أخرى، محذراً من أن المشاكل في الحزب تتجاوز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .



وقالت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية - التي نشرت التقرير - إن نواب الحزب الذين كتبوا التقرير كانوا يمثلون مقاعد آمنة في السابق في الانتخابات البرلمانية والتي أصبحت الآن في خطر، ومن بينهم العديد من وزراء الظل، بما في ذلك جون هيلي، وزير دفاع الظل، وهو من حرر التقرير النهائي.



وعلى الرغم من أنه ليس منشورًا بشكل رسمي عن الحزب، إلا أن تضمين سلسلة من النواب في التقرير الصادر عن جمعية "فابيان سوسيتي" الذي يضم آراء أعضاء الحزب الكبار يعني أنه يمكن اعتباره يعكس الأولويات في ظل رئاسة رئيس الحزب كير ستارمر.



ويشدد المنشور على أن مهمة حزب العمال تتجاوز استعادة ما يسمى ب"مدن الجدار الأحمر" التي خسرها المحافظون في عام 2019، وأنه يجب على الحزب إيجاد طريقة للتواصل مع ناخبي الطبقة العاملة في جميع أنحاء المملكة المتحدة دون إبعاد للمجموعات الأخرى في المدن الكبرى.



ويقول هيلي إن التركيز على ما أسماه "الوسط الحقيقي" - وهم الأشخاص الذين يكسبون مرتبات تصل إلى أو تفوق بقليل متوسط الأجر البريطاني الذي يقل قليلاً عن 25000 إسترليني في السنة - يجب أن يكون "الدائرة الأساسية" للاهتمام لحزب العمال.



ويشارك في التقرير سلسلة من المفكرين من نواب حزب العمال بما في ذلك وزير الداخلية في حكومة الظل نيك توماس-سيموندس.



وقال هيلي: "الزملاء الذين يرون هذا ببساطة على أنه نتاج لفترة قيادة جيريمي كوربين يفتقدون حقيقة أن هناك ارتباطاً طويل المدى" .. وأشار إلى حقيقة أن حزب العمال خسر 87 مقعدًا للمحافظين في انتخابات عام 2010، وثمانية مقاعد أخرى في عام 2015. ومن بين هؤلاء، ذهبت 83 دائرة لدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.. وأوضح هيلي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان "نتيجة لهذا الاضطراب وسببًا لمزيد من خيبة الأمل".



وأضاف هيلي: "لا يمكننا تجنب المحادثات الصعبة حقًا حول أشياء مثل الضرائب والانقسامات العرقية والثقافية.. إذا لم يكن لديك رؤية أكبر، فسوف يملأ الآخرون هذا الفراغ".



وجادل هيلي البعض داخل حزب العمال بأن استعادة الناخبين الذين خسرهم الحزب منذ عام 2010 أمر صعب بشكل متزايد في ثقافة سياسية أكثر تشتتًا، وأن الحزب يجب أن يتحالف مع الأحزاب الأخرى، وأن يتبنى التمثيل النسبي بشكل واسع.

واختتم التقرير قائلاً: "إذا لم يستطع حزب العمل كحزب سياسي والفوز بالثقة والدعم في جميع أنحاء البلاد، سيقوم ببساطة بالبناء على قاعدته في المدينة، فإننا لا نستحق قيادة البلاد".