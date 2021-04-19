«ماعت» تصدر التقرير السنوي للإرهاب في اإفريقيا لعام 2020

كوفيد 19 والإرهاب..

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الأول بعنوان: "عدسة العمليات الإرهابية في اإفريقيا.. ماذا حدث بعد كوفيد 19؟"، والذي يرصد أبرز الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها دول القارة الأفريقية خلال جائحة كوفيد 19، وتداعيات الأزمة الصحية العالمية على الأوضاع في القارة.



ففي 2020، لم يمر يوما واحدا إلا وتأثرت إفريقيا بدوي انفجار قامت به حركة الشباب المجاهدين في الشرق، أو تعلن الصُحف عن سقوط ضحايا أبرياء بسبب هجوم انتحاري نفذته جماعة بوكو حرام النيجرية في الغرب، حتى جنود البعثات الإقليمية والأممية لم يسلموا من تلك الهجمات، بجانب عدد كبير من ضحايا العنف القبلي فى كافة أرجاء القارة.



كل هذه العوامل دفعت مؤسسة ماعت للسلام لتتبع ظاهرة الإرهاب في القارة الإفريقية ورصد العمليات الإرهابية شهرياً، هذا بجانب التقرير السنوي الأول لها، ورصد طرق معالجتها بما يضمن تحقق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة والتطلع الرابع لأجندة 2063 حيث إفريقيا آمنة سالمة.

يضم التقرير، فى المبحث الأول منه، أبرز العمليات الإرهابية التي تمت خلال العام الماضي، سواء تلك التي تقع تحت ستار الدين أو الحوادث العنيفة التي تشكلت بالأساس بسبب النعرات القبلية والانفصالية، والتي بلغ عددها ما يربو من 525 حادثاً دموياً، وقع في 27 دولة أفريقية مما أسفر عن سقوط 7030 قتيلاً على الأقل.



أما المبحث الثاني فقد تطرق إلى جهود مكافحة الإرهاب من قبل القوات الدولية والإقليمية والوطنية في ظل انشغال العالم أجمع بمواجهة الفيروس التاجي.

ويتناول التقرير أيضا رؤية تحليلية حول ظاهرة الإرهاب الأسود فى القارة، وتصنيف كيفي للضحايا وفقاً لعدد من المؤشرات والأرقام، وتطرقت الرؤية التحليلية المتضمنة في التقرير أيضاً أسباب استشراء الإرهاب في القارة؛ بشقيها الداخلي والخارجي بجانب عرض التداعيات الحقوقية الناجمة عن تمركز البؤر الإرهابية والتي تحمل أعبائها، في المقام الأول؛ الشعوب الأفريقية بفئاتها الضعيفة والمهمشة.



ويختتم التقرير بحزمة من التوصيات مُقدمة إلى الحكومات الأفريقية والإتحاد الأفريقي كذلك منظمات المجتمع المدني وكافة أصحاب المصلحة.

وفي هذا السياق، صرح "أيمن عقيل" رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ أن القارة الأفريقية لا تزال تنزف دمائها بسبب توغل التنظيمات الإرهابية الكبرى داخل أقاليمها، على الرغم من تبني الاتحاد الأفريقي شعاره "إسكات البنادق" لعام 2020.



وأضاف الخبير الحقوقي "إننا يجب أن نتعلم من دروس الماضي، بالإشارة إلى تمركز الإرهاب فى شرق وغرب القارة منذ التسعينات، والتصدي لأي محاولات متطرفة أخرى للبحث عن موطئ أقدام جديدة داخل القارة السمراء".



وحذر "عقيل" من تطور الإرهاب في الدول الأفريقية الهشة مثل بوركينا فاسو وموزمبيق، والتي قد تصبح "صومال" جديدة في المستقبل القريب.

ومن جانبه أشار "عبد الرحمن باشا" نائب رئيس وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت؛ أنه وبعد عام وأكثر من رصد الحوادث الإرهابية والمتطرفة في القارة الأفريقية وجدنا أن الاشتباكات القبلية، لا سيما فى شرق القارة، لا تقل خطورة عن العمليات الإرهابية التي تعمل تحت ستار الدين. واسترسل حديثه مطالباً حكومات الشرق الأفريقي على رأسها إثيوبيا والسودان وجنوب السودان بوضع حل للاقتتال العرقي الذي يزهق مئات الأرواح، والعمل على تفعيل آليات حل النزاع بين القبائل والعرقيات المختلفة.

وعلى صعيد متصل، قالت بسنت عصام الدين الباحثة بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة : أن الدول الأفريقية تفتقر لسرعة الاستجابة للتطورات العالمية والاقليمية خاصة بعد جائحة كوفيد ١٩، الأمر الذي ساهم بصورة أو بأخرى في استشراء الإرهاب فى القارة.

ومن جانبها طالبت الباحثة الحكومات الأفريقية بإعادة النظر في تشكيل وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تعمل تحت مظلة القوة الأفريقية للتدخل السريع، كذلك ضرورة تفعيل فريق عمل يضم جميع الأطراف المعنية لمكافحة الإرهاب بما في ذلك لجنة الأركان العسكرية لمجلس السلم والأمن والهيئات الإقليمية ووكالات التعاون الأممية.

الجدير بالذكر أن قارة اإفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وحاصلة على صفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

