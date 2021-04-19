أذربيجان وأوكرانيا تبحثان الاستئناف الكامل للرحلات الجوية

بحث وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا الفائقة الأذربيجاني، رشاد نبييف، خلال لقائه مع وزير البنية التحتية الأوكراني فلاديسلاف كريكلي، سبل وآليات الاستئناف الكامل للرحلات الجوية المتبادلة بين البلدين.



وأكد الوزيران، خلال اجتماعهما في باكو– وفقًا لبيان للسفارة الأوكرانية في أذربيجان اليوم الإثنين: اهتمامهما المشترك بتوسيع التعاون في مجال النقل، كما ناقشا استئناف الرحلات الجوية بين البلدين في جميع المجالات.



وكانت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية CJSC أفادت بأنه اعتبارًا من أول أبريل الجاري، بدأت شركة الطيران منخفضة التكلفة Buta Airways وشركة SkyUp الأوكرانية في رحلات طيران منتظمة لنقل الركاب.

على جانب آخر، ألمح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إلى إمكانية إبرام بلاده اتفاق سلام مع أرمينيا، وقال: "أعتقد أن صفحات الصراع لا بد لها أن تطوى وقد تحدثت فى مناسبات عديدة عن إمكانية توقيع اتفاق سلام مع أرمينيا".

وقال علييف- في كلمة أمام مؤتمر "التعاون من أجل التنمية فيما بعد الصراع في الجنوب القوقاز"، الذي افتتحت فعالياته في العاصمة الأذربيجانية باكو اليوم الإثنين: "أكثر من مرة تكلمت عن توقيع اتفاق سلام مع أرمينيا وهذا ما نخطط له وننتويه.. لكننا لا نجد أية إشارات مشجعة حول ذلك تصدر من أرمينيا حتى الآن.. وبحكم كوني رئيسا لأذربيجان فأنا لا أنظر إلا إلى المستقبل وسنفعل من جهتنا كل ما يمكن فعله لتطبيع العلاقات مع أرمينيا إذا جاءتنا إشارات إيجابية من جانبها".

كما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن الرئيس الإذربيجاني إلهام علييف تصريحه بأن بلاده منزعجة من محادثات تجريها أرمينيا مع السلطات الروسية لتطوير تسليح القوات المسلحة الأرمينية، وقوله: "لقد أبلغنا روسيا بانزعاجنا من مساعي أرمينيا لتطوير قواتها المسلحة.. ونعتبر أن ذلك سيدفعها إلى الانتقام وسيفتح مجددًا أبواب صراع غير مرجو يهدد أمن واستقرار إقليم جنوب القوقاز بكامله".