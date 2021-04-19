الإثنين 19 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 6 سنوات والغرامة لسائق باع ابنته القاصر لثري عربي

حبس
حبس

 قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس،بمعاقبة سائق ببيع ابنته الطفلة لثري عربي بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

أمر الإحالة

كشف أمر الاحالة قيام إبراهيم . ش ، سائق بشركة الحوامدية للسكر والصناعات التكاملية بالاشتراك مع آخر صالح .ع يحمل جنسية دولة عربية، هارب وحال كون المتهم الأول والد المجني عليه الطفلة «ف» تعامل فيها بأن استغل ولايته عليها وصغر سنها فاستغلها جنسيا وقدمها إلى المتهم الثاني ليتزوجها وهي لم تبلغ السن القانوني للزواج ويعاشرها معاشرة الأزواج نظير مبلغ مالي واستغل المجني عليها الطفلة سالفة الذكر جنسيا بأن قدمها إلى المتهم الثاني لمعاشرتها جنسيا نظير مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأضاف أمر الاحالة أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن استغل حداثة سنها وما له من ولاية عليها واتفق مع الثاني على أن يتزوجها وهي لم تبلغ السن القانوني لذلك ويعاشرها جنسيا نظير مبلغ مالي وقدمها إليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. 

تزوير في المحررات

وأكدت التحقيقات أنه ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس وهو عقد الزواج العرفي للمتهم الثاني والمجني عليها الطفلة بأن أضاف تاريخ سابق إلى بداية العقد لإخفاء واقعة زواجها عرفيا قبل بلوغها سن الـ 18 عاما وتعدى بالضرب على المجني عليها فأحدث بها الإصابات التي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما وعرض أمن وأخلاق وحياة المجني عليها الطفلة للخطر.

 كما نسبت النيابة للمتهم الثاني قيامه بهتك عرض الطفلة وعاشرها معاشرة الازواج وهي لم تتبلغ السن القانوني والاشتراك مع والدها في زواجها عرفيا وهي قاصر وعرض أمن وأخلاق وحياة الطفلة المجني عليها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات. 

كما نسبت النيابة العامة للمتهم الاشتراك مع المتهم الأول على الزواج بعدها عرفيا نظير مبلغ مالي.

جنايات القاهرة محكمة ثري عربي بيع ابنته

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