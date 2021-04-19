الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

للمساهمة فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين فى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً

القوات المسلحة توزع الآلاف من الحصص الغذائية المجانية بمناسبة حلول شهر رمضان

فى إطار حرص القوات المسلحة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وبالتزامن مع إلغاء إقامة الموائد الرمضانية للإلتزام بالإجراءات الإحترازية التى تقوم بها الدولة المصرية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا ، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز حصص مجانية والقيام بتوزيعها فى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية .

 

وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتقديمها إلى أبناء القرى والتجمعات السكانية لتلبية إحتياجاتهم من السلع الغذائية , حيث تم توزيع الحصص بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى لضمان وصولها إلى مستحقيها بالمحافظات التى تقع فى نطاق مسؤلية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية .

 

وشهدت نقاط التوزيع إقبالاً كبيراً للحصول على العبوات التى تم طرحها مجاناً مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية الوقائية خلال عملية التوزيع للحفاظ على سلامة المواطنين .

 

يأتى ذلك إنطلاقا من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة الإحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم .

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