توريد 3 آلاف طن قمح بمحافظة المنيا

كشف الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم توريد 3292 طنا و973 كيلو، من القمح حتى اليوم الإثنين، بقطاع المطاحن وصوامع الشركة القابضة، مؤكداً على استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.



ووجه وزير التموين بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، أنه تم زراعة 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، كما يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزاله كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.

وكان قد أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة جهزت 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلي هذا العام، مشيرا إلى أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشدداً على أنه لن يتم استلام أية أقماح بالشون الترابية.

وأكد المصيلحي أن مجلس الوزراء قد وافق على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطاً.

وأشار إلى أنه سيتم سداد مستحقات (الموردين - المزارعين) بعد 72 ساعة من التوريد، منوهاً إلى أن وزارة المالية قد وفرت الاعتماد المالي المطلوب من 13 إلى 16 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام.

وكشف المصيلحي عن تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته وتضم في عضويتها عضو من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات إن وجدت أثناء عمليات استلام الأقماح.