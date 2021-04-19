الإثنين 19 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن تشهد غدًا توقيع بروتوكول لتمكين ذوي الإعاقة السمعية

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الثلاثاء، توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة آل قرة للتنمية وشركة sico تكنولوجي.

ويهدف البروتوكول إلي تنفيذ برنامج التلمذة المهنية من اجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للاشخاص ذوي الاعاقة السمعية.

واكدت وزارة التضامن، أنه تم تقديم دعم نقدي لعدد مليون و 100 من أشخاص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري، كما تم إصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقي دعم كرامة ، كما تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في (27) محافظة خلال الفترة من 3/2020 وحتى 30/ 6/2020.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية ، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية، والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة ، بالإضافة الى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية.

كما تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الإسكان لتخصيص (5%) من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تطوير البنية التحتية لعدد 220 مكتب تأهيل على مستوى مديريات الجمهورية ، فضلا عن دعم مكاتب التأهيل الاجتماعى لاستكمال الجهاز الوظيفى وزيادة رواتب العاملين بها بواقع 500 جنيه شهريا بإجمالى 12,240,000 جنيه .

وقامت الوزارة بتوظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص من ذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص.
وفضلا عن ذلك تم اصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقد جاء القانون مؤكداً لما تضمنته مواد الدستور 2014، والتي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون للتنظيم العمل به.

تضامن وذي اعاقة بصرية الدكتورة نيفين القباج

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