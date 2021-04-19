العثور على جثة سيدة متفحمة داخل مطبخ منزلها في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الإثنين، على جثة ربة منزل متفحمة داخل مطبخ منزلها بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير امن قنا، قد تلقي إخطارًٍا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد العثور على جثة، نجاح على السيد، تبلغ من العمر 47 عامًا، متفحمة داخل مطبخ منزلها بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

وعلى الفور أنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أبوتشت، إلي مقر الحادث، وبدأ رجال المباحث الجنائية في معاينة الجثة، داخل منزل أسرتها بقرية الحسينات التابعة لدائرة أبوتشت، فيما قد تم الدفع بسيارة إسعاف من قبل مرفق إسعاف قنا لنقل الجثة لمشرحة المسستشفي.

وفي سياق متصل، تعكف الأجهزة الامنية بمديرية أمن قنا، خلال الساعات الحالية، وذلك لكشف غموض وتفاصيل الحادث الأليم الذي تعرض إليه ربة المنزل، فيما قد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وكانت مدينة أبوتشت شمالي محافظة قنا، قد شهدت جريمة مأساوية أخرى منذ فترة، حينما أقدمت ربة منزل على محاولة قتل ضرتها مستخدمة ساطور، وتمكنت من قطع 3 أصابع من يديها وإصابتها بجروح قطعية في الرأس، فيما أستقر الساطور في أعلي رأسها، وتمكن الاطباء بمستشفي سوهاج الجامعي من انقاذها من الموت المحقق.

وكان اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، اخطارا، بإصابة شيماء رضوان احمد، 25 عاما، بجرح نافذ في الرأس، بساطور استقر في رأسها، وبتر في 3 صوابع، وكسور في أماكن متفرقة بالجسم.

وكشفت تحريات المباحث، أن خلافات بين المجني عليها و " ضرتها " السبب في اصابتها، حيث ضربتها ضرتها بساطور ما زال مستقرا في رأسها، وبترت 3 صوابع وأصابتها بكسور في أماكن متفرقة بالجسد، بسبب خلافات بينهما.

وأوضحت التحريات أنه كان يوجد خلافات بسبب الغيرة بين الزوجتين ويوم الواقعة نشبت مشاجرة بينهما في غياب الزوج الذي يعمل حارس على إحدى الأراضي الزراعية، بسبب أطفالهما تطورت إلى قيام الزوجة الأولى بضرب الثانية 4 مرات متتالية بالساطور مما تسبب في اصابتها في الرأس وبتر 3 صوابع.