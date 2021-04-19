شعبيات الحارة المصرية لوحات في قاعة صلاح طاهر بالأوبرا

تحت عنوان «لقاء» يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية معرض الفنان ابراهيم البريدى والذى يشاركه خلاله الفنان جمال ابو مصطفي وذلك فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء 21 ابريل بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى 28 أبريل.

يضم المعرض أكثر من 40 عملا فنيا بأسلوب الرسم الممزوج بالخيوط وقطع من الأقمشة الملونة بأسلوب فريد يعبر عن إبداع خاص ويتناول شعبيات الحارة المصرية والتراث الفلكلورى المميز للموروثات المصرية.

يذكر أن إبراهيم البريدي فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير، حائز على جائزة الشارقة الدولية فى الأدب ورسوم الطفل الاحترافي عام 2014 عن قصة الأولاد والنخلة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون عن رائعة صلاح جاهين الليلة الكبيرة عام 2017 .

له العديد من المعارض الخاصة منها:

- معرض ( قصاقيص ) بقاعة ( الأرض ) بساقية عبد المنعم الصاوى 2006.

- معرض بجاليرى ( ريدة ) أغسطس 2008 .

- معرض ( الليلة الكبيرة ) بقاعة ( كافية كونست جاليرى ) أغسطس 2009 .

- معرض ( رقصة التنورة ) بجاليرى ( كونست ) 2010 .

- معرض ( الأرجواز بطعم البيوت ) بقاعة ( الأرض ) بساقية عبد المنعم الصاوى يوليو 2010 .

- معرض ( الليلة الكبيرة ) بمركز شبابيك الثقافى بالمقطم يوليو 2012 .

- معرض بساقية عبد المنعم الصاوى أغسطس 2012 .

- معرض ( الليلة الكبيرة ) بقاعة ( آرت كورنر ) بالزمالك يوليو 2013 .

- معرض (البريدى ينونو) بقاعة الكلمة - ساقية الصاوى ديسمبر 2013.

- معرض ( أغنية فى لوحة ) بجاليرى دروب - بجاردن سيتى يونيو 2017.

- معرض بعنوان (منتهى الحب) بجاليري (دروب) بجاردن سيتي مارس 2021.

كما شارك في عدد من المعارض الجماعية المحلية منها:

- أقام عدة معارض فى متحف سعد زغلول - ساقية الصاوى - جامعه الدول العربية - وزارة البيئة - جاليرى كونست .

- المهرجان الأول بإٍسم الجمعية المصرية للكاريكاتير بدار الأوبرا المصرية 2000 .

- معرض سوزان مبارك لرسوم الأطفال 2002 .

- معرض للكاريكاتير بنادى اليخت النهرى 2004 .

- معرض حرية حقوق الإنسان - بمبنى الأهرام بالتعاون مع نقابة الصحفيين والأمم المتحدة ووزارة الخارجية ، حقوق الإنسان 2007 .

- معرض ( الأطفال ) بجامعة الدول العربية على هامش مؤتمر الطفل العربى فى عصر العولمة فبراير 2007 .

- معرض عن ( البريد المصرى ) بساقية عبد المنعم الصاوى 2008 .

- معرض ( منخل وغربال ) بساقية عبد المنعم الصاوى مايو 2008 .

- معرض دائم بمكتبات الشروق فرع الزمالك، المهندسين .

- معرض ( لمسة حب ) بقاعة الفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية مايو 2010 .

- مهرجان الإبداع التشكيلى الرابع ( المعرض العام الدورة الثالثة والثلاثون ) 2010 .

- معرض (همّ يضحك) والذى تقيمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان مايو 2012 .

- معرض ( من وحى رمضان ) بمركز طلعت حرب الثقافى يونيو 2016.

- معرض الأعمال الفنية الصغيرة بقاعة ( دروب ) بجاردن سيتى نوفمبر 2016.

- معرض ( صيف 2017 ) بجاليرى دروب بجاردن سيتى - أغسطس 2017.

- معرض الأعمال الفنية الصغيرة بقاعة ( دروب ) بجاردن سيتى نوفمبر 2017.

- معرض ( هوانم زمان والنهاردة ) بجاليرى الحرم اليونانى (الجريك كامبس) بوسط البلد مارس 2018.

- معرض ( صيف 2018 ) بجاليرى دروب بجاردن سيتى - يوليو 2018.

- معرض الأعمال الفنية الصغيرة بقاعة ( دروب ) بجاردن سيتى نوفمبر 2018.

- معرض بجاليرى دروب بجاردن سيتى يوليو 2019 .

- معرض (تعالوا افرحوا معانا) بقاعة (خان المغربي) بالزمالك ديسمبر 2019.

- معرض لمجموعة من رسامى كتب الأطفال بعنوان ( خيال الثانى ) بأتيلية الأسكندرية فبراير 2020.

- معرض بعنوان ( إنتصارات الغريزة على التاريخ ) بجاليرى ( المشربية ) بالمهندسين نوفمبر 2020.