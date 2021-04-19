مبادرة تكافؤ الفرص بـ «تعليم الإسماعيلية» تناقش هموم المرأة ومشكلاتها

تحت شعار «حلمها النور» لهدف نشر الوعي المجتمعي

أطلقت وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، مبادرة "حلمها النور.. امرأة مصرية متعلمة متمكنة " وتهدف المبادرة إلى نشر الوعى المجتمعي حول مكانة المرأة المصرية، و أثر السلوكيات الضارة بالفتيات و توعيتهم بخطورة الزواج المبكر، و التحرش، و ختان الإناث، و التسرب المدرسي.



و تأتي " مبادرة حلمها النور .. امرأة مصرية متعلمة متمكنة " تحت رعاية طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، و أحمد ابو الذهب، وكيل المديرية، وإشراف شيماء نصر، مسؤول وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية.

- تحقيق التنمية الشاملة للمرأة هدف المبادرة



وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المبادرة لا تألو جهدا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للمرأة في إطار ديمقراطي يعزز الإتاحة والتمكين متسمة بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التميز بين أطراف المجتمع الواحد، مشيرا إلى أن وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية نظمت عددا من الفاعليات بجميع أرجاء المجتمع الإسماعيلي.



وأضاف وكيل المديرية، أن ما يميز المبادرة أنها تمثل صورة استراتيجية للمشاركة المجتمعية وبمساهمة رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وبمشاركة قيادات مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق أكبر استفادة مرجوة من المبادرة التي تحمل على عاتق المؤسسة التعليمية إبراز دور المرأة ومناقشة طرق حل مشاكلها وتدريبها وتأهيلها لتكون في وضعها اللائق، وفقا لتوجهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولى هذا الأمر أهمية كبرى وذلك من خلال تصريحاته في كثير من اللقاءات والفاعليات.



وقالت شيماء نصر، مسؤول الوحدة بالمديرية، أن مبادرة “حلمها..النور” تسعى لتحقيق التنمية الشاملة للنشء و ماله اثر عظيم فى تكوين القدرات الذهنية و تكوين الشخصية و اكتساب السلوك الاجتماعي، مع الالتزام بحق كل فرد في فرصة متكافئة لتلقى خدمة تعليمية بمستوى عال من الجودة تتناسب مع المعايير العالمية و بما يسمح بالإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و بالمنافسة إقليماً و عالمياً.

- تدريب المرأة لتصبح نواة فاعلة في المجتمع



وأضافت أن المبادرة تأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية بمنظومة العمل السكاني، وبخاصة تأهيل وتدريب المرأة لتصبح نواة فاعلة في المجتمع المحيط بما يسهم في رقي الوطن مشيرة إلى أن وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية نظمت العديد من الفاعليات لتمكين المرأة وتحقيق أحلامهن بالإضافة إلى تقديم صورة ذهنية تتمثل في ترسيخ مفهوم احترام المرأة وتفعيل دورها في المجتمع بالإضافة إلى إبراز دور القيادات النسائية ومناهضة العنف ضد المرأة وبحث أسباب ومخاطر التسرب من التعليم ومناهضة الزواج المبكر ومخاطر ختان الإناث.

وأوضحت أن وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم دشنت العديد من الفعاليات الخاصة بالمبادرة ومنها على سبيل المثال إطلاق فيديوهات خاصة بتأهيل المرأة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعمل ورش رسم وتلوين معبرة عن المبادرة وندوات مع المتخصصين في الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، بما يحقق الفائدة العظمى من إطلاق المبادرة، وذلك في جميع الإدارات التعليمية والمدارس المختلفة