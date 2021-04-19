الإثنين 19 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

دعاء الحر الشديد في رمضان.. وأبرز الأدعية في ليلة القدر

أرشيفية
أرشيفية

دعاء الحر الشديد في رمضان أصبح من أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة أثناء الصيام، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير دعاء الحر و أبرز الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان 2021 و أبرز أدعية ليلة القدر 

دعاء الحر الشديد في رمضان
 

وصلت درجات الحرارة خلال الفترة الماضية إلى 40  خاصة أثناء فترة الصيام ومن السنن المؤكدة دعاء الحر الذي كان يدعو به الرسول صلوات الله عليه خلال فترة الحر المطبق " اللهم أجرني من حر جهنم" فهو الدعاء المحبب حاليا أن يدعو به الجميع وفقا لتصريحات دار الإفتاء المصرية حيث أكدت أن هذا الدعاء سبب في العتق من نار جهنم خاصة مع زيادة ساعات الصيام حيث يحصل الصائم على أجر عظيم وثوابا كبيرا وقد نصح الأطباء بكثرة ترطيب الجسم بالاستحمام الدائم للحفاظ على نسبة المياه داخل الجسم.

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موجة شديدة الحرارة ورياح محملة بالأتربة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

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دعاء 7 رمضان 2021 .. «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ»

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دعاء اليوم السابع من رمضان مكتوب 19-4-2021

 

الإجازات الرسمية للدولة خلال رمضان 2021

مع ارتفاع درجات الحرارة يبحث المواطنين خلال المنصات الإلكتروني عن الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان المبارك حيث هناك 3 إجازات رسمية مدفوعة الأجر للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وهم يوم 28 أبريل وهو عيد تحرير سيناء و 1 مايو عيد العمال و 3 مايو وهو عيد شم النسيم حيث تغلق خلالها كافة المؤسسات والمنشآت والهيئات الحكومية 

فضل ليلة القدر

ليلة القدر هي أفضل أيام العبادة على الإطلاق فقيامها ليلها يعادل عبادة 1000 شهر لذا يجب على كل مسلم ومسلمة تحرى تلك الليلة في العشر  الأواخر من شهر رمضان لنيل خيرها و الرسول صلوات الله عليه وسلم ينصح الصحابة بترديد دعاء " اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني" حيث يعد أفضل الأدعية في تلك الليلة وذلك لنيل عفو الله سبحانه وتعالى عن كافة الذنوب والخطايا التي ارتكبها الإنسان سواء كان عمدا أو جاهلا خاصة في ارتفاع درجات الحرارة و التلفظ بكلمات دعاء الحر الشديد في رمضان والتي من شأنها العتق من النار.

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