«النبي عربي».. عبارة يقولها البسطاء للمتعالين فى مصر

النبى فى مفردات الحارة المصرية

ياعم النبى عربى.. ورد ذكر النبى محمد صلى الله عليه وسلم فى العديد من مفردات الحارة المصرية نذكر بعضها فى السطور التالية .

ـ النبى عربى

عبارة مكونة من كلمتين وهى تهدف إلى التواضع والبساطة ولين الأسلوب.. على سبيل المثال إذا تحدث شخص بتعالى وكأنه افضل من المتحدث إليهم فيقول له احدهم يا عم انت بتتكلم كده ليه ده حتى النبى عربى . على سبيل المثال فى زواج الصالونات داخل الحارة المصرية نتخيل شابا تقدم لخطبة فتاة فجلس منتفخا متطاوسا بين أهل العروس كى يوضح لهم أنه ابن ذوات وأنه ابن بارك ديله ، وكأنه تكرم عليهم بأن طرق بابهم لخطبة ابنتهم ، فيتحدث بنبرة تعالى وهو ينظر من حوله إلى البيت وأثاثه بدونية وتحقير فتغتاظ والدة العروس فتقول له ياخويا انت نافش ريشك علينا ليه من اولها مالك كده ده حتى النبى عربى .



ـ "النبى عربى يا عم الفزلوك"

كما تقال هذه العبارة فى حق الشخص "الفزلوك" الذى يدخل كلمات أجنبية فى حديثه مع العوام وسط أهل الحارة المصرية ربما ليؤكد لهم أنه مثقف ويجيد الإنجليزية أو لأنه اعتاد ذلك بحسب طبيعة عمله إلا أنه أساء التصرف فى استخدام المفردات الأجنبية مع البسطاء ، الذين يغتاظون من حديثه فينظر إليه أحدهم غاضبا ويقول ياعم النبى عربى كلمنا زى ما بنكلمك اى استخدم مفردات اللغة العربية فينقلب الأمر لسخرية من قبل هؤلاء العوام للشخص المتعالى .

ـ النبى عربى وخلى البساط أحمدى

تقال هذه العبارة فى الحارة المصرية للشخص المتكلف الذى لا يتعامل ببساطة مع من حوله فيقولون ياعم النبى عربى خلى البساط احمدي . ومعنى على البساط احمدي اى تعامل بدون تكلف. وقد يكون هذا التكلف من قبيل التعالى حيث لا يقبل الشخص أن يكسر الحواجز بينه وبين الجالسين معه من قبيل التكبر عليهم . فيناديهم بكلفة ويستخدم الألقاب معهم حتى لا ينادونه باسمه مجردا فيكونون على صعيد واحد ، أو بالمعنى الدارج " تتساوى الروس " ويقال إن أصل كلمة البساط احمدي يرجع إلى السيد احمد البدوى الصوفى الشهير صاحب المقام الموجود فى طنطا . وذكر البعض أن السيد احمد البدوى كان له بساط يفرده فيجلس مريديه من حوله يتناقشون فى أمور الدين فكان يتحدث معهم ببساطة ويسر . غير أن الوهابيين قالوا إن الصوفيين يقولون إن شيخهم احمد البدوى كان يضع البساط الصغير فيكفى لألف شخص بجواره . وبالطبع هذا الكلام غير منطقى سواء من الوهابيين أو من أصحاب الشطط الصوفى . فالصوفيون الحقيقيون لم يقولوا بذلك .

ـ النبى عربى بلسان البسطاء البسطاء

فى الغالب تقال عبارة النبى عربى فى الحارة المصرية من قبل الشخص البسيط للشخص المتعالى ولكنها تقال استثناء من البسطاء البسطاء والبسطاء هنا ليس المقصود بهم الفقراء بل المقصود بهم الشخوص الذين يتعاملون بطريقة سهله وبسيطة حيث يلتقون لأول مرة فى عمل أو وظيفة أو رحلة فيتباسطون فيسعدون بأن البساط أحمدي فيقول أحدهم فرحا لعلمه أن الأمور تجرى بغير تعقيد أيوة كده يا عم النبى عربى.