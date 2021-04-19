الأمن العام يكشف لغز العثور على جثتين في مزرعة بالمنيا

نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط فحام قتل صاحب مزرعة وشريكه لسرقة 42 ألف جنيه بالمنيا.

تلقى مركز العدوة بلاغا من بعض الأهالي بالعثور على جثتين مالك مزرعة وشريكه بمشاية داخل المزرعة واحتراق سيارة ربع نقل.

وأسفرت جهود فريق البحث برئاسه قطاع الأمن العام ومشاركة أمن المنيا عن أن وراء إرتكاب الواقعة فحام 32 سنة مقيم دائرة المركز.

وباستهدافه بمأمورية برئاسه القطاع أمكن ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وأضاف بقيامه بإيهام المجنى عليهما بشراء بعض رؤوس الماشية لصالحهما من أحد معارفه.

وبتاريخ الواقعة عقد العزم على التخلص منهما للاستيلاء على المبلغ المالى فقام بشراء علبة عصير "لتر"ودس بها سم وجلس معهما وعقب تناولهما العصير فقدوا الوعى فقام بالإجهاز على مالك المزرعة ببلوك حجرى على رأسه حتى فارق الحياة وأضرم النيران بالسيارة ملك الأول فإمتدت النيران للمجنى عليه الثانى وتوفـي واستولي من الثاني على (42600 جنيه، هاتفه المحمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.