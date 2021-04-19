أزمة في نقابة محامين غرب طنطا وسط اتهامات بين أعضاء المجلس

تشهد نقابة محامين غرب طنطا، أزمة داخل مجلس النقابة بسبب اتهامات بتعيين موظفين من قبل النقيب دون الرجوع للمجلس، بجانب تجاهل مهام المجلس والإدارة المنفردة من قبل النقيب.

وتقدم حمادة شلبي، عضو المجلس إلى نقيب المحامين بغرب طنطا، بمذكرة يطالب فيها بعقد اجتماع طارئ، واعتمدها النقيب وتقرر أن يكون ذلك يوم الخميس.

وانتقد عضو المجلس غياب بعض الموظفين عن العمل وتجاهل مجلس النقابة في العديد من الأنشطة التي تقوم بها النقابة.

فيما رد نقيب محامي غرب طنطا جلال شلبي، على الاتهامات مؤكدا أن هناك عدم وعي بمهام النقيب وكذلك الأمين العام وأن الأمر سوف يتم مناقشته في اجتماع المجلس يوم الخميس.

مواجهة كورونا

وشنت نقابة المحامين، اليوم، حملة تطهير وتعقيم موسعة لمقر النقابة العامة والإدارات التابعة لها بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، من خلال فريق من الفنيين المتخصصين، فى إطار الحفاظ على سلامة السادة المحامين، والموظفين والعاملين بالنقابة والمترددين عليها من الجمهور، في ظل المجهودات المبذولة للوقاية من فيروس كورونا، تحت رعاية نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية.

وحول ما يشهده مقر النقابة والإدارات المجاورة من عملية تعقيم وتطهير واسعة، أوضح الأمين العام حسين الجمال، أن هذه العمليات التي تجري على قدم وساق تهدف إلى مواجهة فيروس كورونا وذلك عقب اكتشاف إصابات بين عدد قليل من الموظفين، على أن تنطلق غدًا حملة أخرى لتطهير وتعقيم مقر النادي النهري للمحامين في المعادي وإدارتي المعاش والعلاج بحي المعادي.

وأكد «الجمال»، أن نقابة المحامين اتخذت بتوجيهات من نقيب المحامين رجائي عطية، قرارها، أمس، بغلق المقر الرئيسي بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أيام للتعقيم والتطهير إلى جانب تطبيق القرار أيضًا على مقر نادي المحامين النهري بالمعادي، ومقر إدارتي المعاشات والعلاج بحي المعادي.

وكان الأمين العام لنقابة المحامين الأستاذ/ حسين الجمال، أعلن غلق مقرات النقابة العامة لمدة ثلاثة أيام لتعقيمها، وجاء نص القرار كالآتي: تقرر غلق مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، ونادي المحامين النهري بالمعادي، ومقر إدارتي المعاشات والعلاج بحي المعادي، لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من غدٍ الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل، لتعقيم النقابة نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد.