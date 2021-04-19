الإثنين 19 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر واستئناف الرحلات الجوية

موعد عودة الطيران
موعد عودة الطيران السعودي الدولي

يترقب العديد من الأشخاص ما بين الحين والآخر، موعد عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر، خاصة بعد التفاعل الذي أحدثته شركة الخطوط الجوية السعودية، بتغريدة أثارت تساؤلات سعوديين حول مدى قرب موعد عودة الطيران السعودي إلى مصر واستئناف الرحلات الدولية والسفر إلى خارج المملكة.

موعد عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

جاءت التغريدة حول موعد عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر وفق ما نقلته قناة «سي إن إن» الأمريكية، في ظل حظر فرضته المملكة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث كتبت الخطوط الجوية السعودية، عبر حسابها على «تويتر»: «جهزتوا الشنط؟».

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أن قرار السماح بالسفر وإعادة فتح كافة مطارات المملكة سيكون في 17 مايو القادم.

عودة الطيران بين مصر والسعودية 2021

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بيانا يوضح موعد عودة الطيران بعد التعديل، للسماح للمواطنين الموجودين في السعودية بالسفر إلى الخارج وتم رفع كافة إجراءات تعليق الطيران الدولي ويتم فتح رحلات طيران الى المملكة العربية السعودية بدءاً من صباح يوم الإثنين 17 مايو القادم 2021 من الساعة الواحدة.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني السغودي للشركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية، أنه جرى تغيير موعد عودة الطيران الذي كان من المحتمل أن يكون 31 مارس الماضي إلى الموعد المحدد الجديد.

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ضوابط عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر 


وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات اللازمة التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي وباء كورونا في السعودية، مستثناة من تنفيذ قرار السماح بالسفر والعودة الدول التي تقرر اللجنة تعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد بها.

وشدد الهيئة على ضرورة تطبيق الضوابط والمعايير اللازمة التي تم وضعها من قبل اللجنة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة العربية السعودية.

وجرى استثناء  دولًا من تنفيذ قرار السماح بعودة السفر من الدول التي قررت اللجنة تعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، حول عدد كبير من دول العالم بشكل كثيف.

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