أصحاب أدوار الإرهابيين يتحدثون لـ«الدستور»: نكشف مؤامرات الجماعة ضد مصر

عاشوا وسطنا لسنوات ولم ننتبه إليهم أبدًا، فقد كان تسترهم وراء الدين هو الحيلة التى لجأوا إليها لخداع البسطاء من أهل مصر بأنهم «بتوع ربنا»، وما إن جاءت ٢٥ يناير ٢٠١١ وما تلاها من أحداث حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، حتى تبين للجميع حقيقتهم واستعدادهم لفعل أى شىء من أجل الوصول إلى السلطة، ولو كان الثمن هو الدم.

إنهم قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، وغيرها من التنظيمات الإرهابية الأخرى التى تدور فى فلكها، المتورطون فى تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بحق كل المصريين، مدنيين وضباط جيش وشرطة وقضاة وصحفيين وغيرهم الكثير، تلك العمليات التى كشفها وفضحها مسلسل «الاختيار»، سواء فى جزئه الأول العام الماضى، أو الثانى الذى يعرض حاليًا خلال الموسم الرمضانى.

«الدستور» تحاور فى السطور التالية الفنانين الذين جسدوا هذه الشخصيات الإرهابية، للتعرف على طريقة تحضيرهم لتلك الأدوار، والمعلومات الخاصة بكل شخصية على حدة وغيرها من التفاصيل.

أحمد شاكر عبداللطيف: أشارك فى تدبير عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك

أعرب الفنان أحمد شاكر عبداللطيف عن سعادته الكبيرة بكونه جزءًا من الملحمة الوطنية التى يجسدها مسلسل «الاختيار ٢»، معتبرًا المشاركة فى هذا العمل المهم جدًا فخرًا لأى فنان، ولو كان مجرد الظهور كضيف شرف.

وقال «شاكر» إنه كان يحلم بعودة قوية إلى الدراما، بعد غياب ١٠ سنوات كاملة، وهو ما حدث بالفعل من خلال مشاركته فى هذا العمل الوطنى الذى يُجسد بطولات وتضحيات رجال الشرطة خلال فترة مهمة من تاريخ مصر.

وأضاف: «تجسيد تضحيات رجال الشرطة والجيش يجعلنا ندرك أن مصر لا تنسى أبناءها، ممن تحملوا أثناء أداء واجبهم ما يفوق قدرة البشر، وضحوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن».

وشدد على أن «الاختيار ٢» يفند التضليل الذى تمارسه الجماعات التكفيرية على عقول أتباعها والمتعاطفين معها، ولا يرتبط بالوضع الاجتماعى أو التعليمى فحسب، بل يمتد ليشمل فئات متعددة فى المجتمع، وهو ما تكشفه الشخصية التى يجسدها خلال الأحداث، ورشحه لها المخرج بيتر ميمى.

وذكر أنه يجسد دور ضابط المرور «محمد عويس»، الذى شارك فى الإعداد والتحضير لعملية اغتيال المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطنى، متوقعًا أن يكون دوره هذا مفاجأة كبيرة للمشاهدين، خاصة فى أحداث الحلقة السابعة. وكشف عن أنه بحث طويلًا وراء شخصية الضابط «محمد عويس»، وذلك بشكل شخصى، بجانب الورق الذى حصل عليه من صُناع العمل، حتى تخرج بهذا الشكل الذى سيشاهده الجمهور، مضيفًا: «لا أخشى كره الناس لى بسبب هذه الشخصية، لأنهم يدركون جيدًا أننا نمثل ما حدث من الإرهابيين الخونة ضد أبنائنا وإخواننا فى الجيش والشرطة».

وعن تصدر مسلسل «الاختيار ٢» قوائم اهتمامات مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث «جوجل»، قال «شاكر»: «كنت أتوقع ذلك منذ أول حلقة، وعلى يقين من أنه سينال إعجاب الجميع، لأنه ملحمة وطنية تفضح طريقة تفكير الإرهابيين، وكيف أنهم أشخاص يعيشون بيننا وخطرهم لا يقل عن أولئك المختبئين فى الكهوف والجبال».

وأشاد بدور شركة الإنتاج «سينرجى» فى توفير ميزانية ضخمة لإنتاج هذا العمل الوطنى الكبير بالشكل المطلوب.





سامح الصريطى: أكشف تلوُّن وخداع قائد الجناح المسلح لجذب الشباب

اعتبر الفنان سامح الصريطى مشاركته فى مسلسل «الاختيار ٢» شرفًا كبيرًا، لأنه يفضح حقيقة الإرهابيين للعالم أجمع، وتدابيرهم ضد مصر منذ ٢٠١٣ وما بعدها، خاصة وقت اعتصام «رابعة»، الذى يتخذونه ستارًا حتى الآن، لإقناع الناس بأنهم أبرياء على عكس الحقيقة تمامًا. وكشف «الصريطى» عن استغراقه وقتًا طويلًا فى التحضير لتجسيد شخصية الإرهابى «محمد كمال»، قائد المجموعات المسلحة فى جماعة «الإخوان» الإرهابية، من خلال دراسة هذه الشخصية جيدًا، ومعرفة طريقة تعامل كبار المسئولين فى الجماعة مع الشباب، وكيف يتلونون ويخدعون أتباعهم لتنفيذ مخططاتهم.وأضاف: «الحمد لله من خلال هذه الشخصية وأمثالها عرف عدد كبير من المشاهدين المداخل التى يتبعها الإرهابيون للنفاذ إلى الشباب صغير السن، والعسل المسموم الذى يدسونه فى عقولهم، من خلال استخدام العاطفة الدينية، من أجل الاندماج معهم وتخريب عقولهم لتحقيق مصالح شخصية فى النهاية»، متابعًا: «أنا قلت كل اللى أنا عايزه للشباب بالتمثيل». واختتم بوصف «الاختيار ٢» بأنه عمل وطنى من الطراز الأول، ومن الأعمال التى يحبها على المستوى الشخصى، فقد تابع الجزء الأول منه، الذى عرض فى رمضان ٢٠٢٠، وجسد حينها قصة الشهيد أحمد منسى.

محمد يونس: الوطن أهم من كره الجمهور لى

قال الفنان محمد يونس، الذى جسد شخصية «محمد الباكوتشى» الضابط المنشق المنضم إلى الإرهابيين، إن المخرج بيتر ميمى هو من رشحه لتجسيد هذه الشخصية، التى وافق عليها دون أى تردد بمجرد عرض الأمر عليه.

وكشف عن طريقة تحضيره للشخصية، مبينًا أنه دخل على محرك البحث «جوجل» وموقع «يوتيوب» وشاهد خطبًا ولقاءات وصورًا عن «الباكوتشى»، واطلع على الكثير من المعلومات بشأنه.

وأضاف: «اكتشفت أنه ضابط ملتحٍ فُصل من الخدمة فى عام ٢٠١٢، وتمكن من تجنيد عدة ضباط ملتحين، كما انضم لمجموعة حاولت اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل أن تفشل العملية بفضل يقظة الأجهزة الأمنية»، متابعًا: «استفدت على المستوى الشخصى من تلك المعلومات». واعتبر أن أداءه هذا الدور نقلة نوعية فى مسيرته، خاصة أنه جديد ويختلف عما قدمه من قبل، سواء الشخص الطيب فى مسلسل «ساحرة الجنوب» أو الضابط النبيل فى مسلسل «سجن النساء».

وشدد على الأهمية الكبيرة جدًا لمسلسل «الاختيار ٢»، التى تتطلب من جميع الفنانين عدم التردد نهائيًا فى المشاركة به، قائلًا: «مينفعش أى حاجة تخدم بلدى أقولها لأ، ومش مهم الناس تكرهنى، الأهم لدىّ هو المشاركة فى عمل وطنى يدعم مواقف الدولة الوطنية ضد مكائد الجماعات الإرهابية».

تامر الكاشف: نُبين الحقيقة وراء اعتصام «رابعة العدوية»

وصف الفنان تامر الكاشف، الذى يجسد شخصية الضابط الملتحى «حنفى جمال»، تجربته فى «الاختيار ٢» بأنها مميزة ومهمة جدًا، خاصة أن الجزء المعروض فى الموسم الحالى يتناول قضايا شائكة ومليئة بالأحداث المؤثرة على المستويين العاطفى والعقلى.

وقال «الكاشف» إن المسلسل تناول عدة قضايا ثار حولها الكثير من اللغط وحاولت جماعة «الإخوان» اللعب على مشاعر الناس بشأنها، على رأسها الحقيقة وراء اعتصام «رابعة»، وهل كان «سلميًا» مثلما يدعون أم لا؟.

وأضاف أنه توقع تصدر المسلسل قوائم الأعلى مشاهدة فى رمضان، على الرغم من وجود مسلسلات وطنية أخرى، لأن الناس تفتقر إلى هذه النوعية من الأعمال ولديها تعطش كبير لها، كما أن جميع أحداث المسلسل حقيقية وتنقل الصورة من أرض الواقع دون تزييف. وأشار إلى وضع شركة الإنتاج ميزانية ضخمة لخروجه بشكل مميز، لذا تفاعل جميع المشاهدين من أعمار مختلفة مع العمل كأنه مباراة كرة قدم، وصاروا ينتظرون الأحداث وتطورها بلهفة كبيرة.

وعن الصعوبات التى واجهته فى العمل، قال: «العمل ككل مرهق جدًا، والشخصية التى أجسدها تحديدًا بها تفاصيل جديدة وكثيرة، وأصعب ما فى الأمر تجسيد شخصية حقيقية، وهى حنفى جمال، ضابط الأمن المركزى المكلف بتأمين قائد الأمن المركزى، الذى خطط هو وآخرون لاغتيال الرئيس السيسى».

تامر نبيل: أعرض جرائم القيادى الإخوانى دون تزييف

يجسد الفنان تامر نبيل شخصية «يحيى موسى»، الطبيب الذى تدرج فى صفوف جماعة «الإخوان» حتى وصل إلى عضوية مكتب الإرشاد، ولم ينته من تصوير دوره فى العمل حتى الآن، وفق ما كشف لـ«الدستور».

وقال «نبيل» إنه لم يكتف بالسيناريو لتجسيد هذا الشخص، وعمل على البحث عن سماته الحركية والشكلية، حتى يكون قريبًا منه، وينجح فى تقديمه بشكل يصل إلى كل الجمهور، إلى جانب جمع الكثير من المعلومات بشأنه، معتبرًا أن كراهية الجمهور للشخصية تعنى نجاح دوره.

وأوضح أن من بين المعلومات التى جمعها حول «موسى» هروبه إلى تركيا عقب فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة»، فى أغسطس ٢٠١٣، بعد شهر واحد من الأحداث، ومشاركته فى التخطيط لعملية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، ومحاولة اغتيال الشيخ على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، كما كان مسئولًا عن إدارة الكيانات المسلحة التابعة للجماعة الإرهابية، معقبًا: «هذه أمور لا تخفى على أحد وحدثت بالفعل، وهو ما نحاول تقديمه فى المسلسل دون أى تزييف».

وأعرب «نبيل» عن سعادته بالمشاركة فى «الاختيار ٢»، وخوضه السباق الرمضانى بهذا العمل القوى، الذى يقدم العديد من الحقائق عن أعداء الوطن، مختتمًا: «أشعر بفرح شديد من ردود الأفعال على المسلسل، حتى الآن، وأرجو من الله أن يكملها بالخير فى الحلقات المقبلة، التى تشهد حدوث الكثير من المفاجآت».

محمد عبدالسيد:ننبه إلى أن «الإرهابى بقى عايش وسطنا»

رشح المخرج بيتر ميمى الفنان محمد عبدالسيد لتجسيد شخصية «أشرف الغرابلى»، أحد قادة تنظيم «أنصار بيت المقدس»، استكمالًا لنفس الدور الذى قدمه فى «الاختيار ١»، وحقق من خلاله نجاحًا باهرًا.

وقال «عبدالسيد» إن «الغرابلى» كان المدبر الرئيسى لحادث اغتيال العقيد محمد مبروك فى القاهرة، والمقدم طارق سامح مباشر و٤ مجندين آخرين فى مطروح، بجانب العديد من العمليات الأخرى، على رأسها تفجير مبنى القنصلية الإيطالية فى القاهرة، وتفجير مديريتى أمن القاهرة والدقهلية، ومبنى الأمن الوطنى فى القليوبية. وأضاف: «ذاكرت تفاصيل الشخصية، ثم أضفت عليها اللمسة الخاصة بى فى التمثيل»، مشيرًا إلى أن الجزء الثانى يلقى الضوء على نقطة فى غاية الخطورة، وهى أن الجماعات الإرهابية تعيش بيننا دون أن نعلم عنها شيئًا، فالإرهابى لم يعد بشكله التقليدى المعروف، لكنه يتخفى فى مظاهر أخرى، والدليل على هذا أن عناصر الإخوان عاشوا وسطنا دون أن نعرف هويتهم الحقيقية.

وتابع: «المسلسل أراد توصيل فكرة أن شكل الإرهابى تغير عن الماضى، وأنه من الممكن أن يكون وسطنا ولا ننتبه إليه».

محمد يوركا: «فلاح ينضحك عليه باسم الدين»

أعرب محمد يوركا، الذى جسد شخصية أحد معتصمى «رابعة» فى مسلسل «الاختيار ٢»، عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققه المسلسل، خاصة مشاهده القليلة التى رآها الكثيرون صادقة.

وجسد «يوركا» شخصية «الخطيب»، وهو أحد العناصر المعتصمة فى «رابعة»، الذى تمارس ضده عملية «غسيل دماغ» شاملة، ما يدفعه إلى محاولة قتل أحد أفراد الشرطة بسلاح كان يحمله، أثناء مغادرته عبر ممر آمن خصصته قوات الأمن لعبور المعتصمين. وقال الممثل والمخرج المسرحى كاشفًا عن كواليس تحضيره الشخصية: «دخلت كاستينج للدور، وفيه اختارنى المخرج بيتر ميمى، وقال لى إن شكلى يصلح أن أكون أحد المعتصمين المضحكوك عليهم من الإخوان باسم الدفاع عن الإسلام».

وواصل: «بالفعل بدأت فى تربية لحيتى ودراسة الشخصية، وأرسلت إلى صديق لى فى إحدى القرى، سجل لى اللكنة الفلاحى حتى أتقنها تمامًا، خاصة أن بيتر ميمى قالى: (عايزك تقدم شخصية فلاح بينضحك عليه باسم الدين)، والحمد لله نجحت فى ذلك وقدمت الدور بالشكل الذى رآه الجمهور».

عابد عنانى: أسهمنا فى زيادة عداء المصريين لـ«أهل الشر»

نجح الفنان عابد عنانى فى إتقان تجسيده شخصية الإرهابى الخطير «عماد عبدالحميد»، الذراع اليمنى للإرهابى الدولى هشام عشماوى، خلال أحداث الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، الذى جسد بطولات شهداء الجيش، واستثمارًا لهذا النجاح، يستكمل «عنانى» تجسيد الشخصية ذاتها فى «الاختيار ٢».

وقال «عنانى» إنه نجح فى إتقان الشخصية بعد دراسته إياها تفصيليًا، والتحضير لكل صغيرة وكبيرة بها، حتى تظهر للمشاهدين بالشكل الذى رأوه، الأمر الذى جعله وغيره من الفنانين الذين يجسدون الشخصيات التابعة للتنظيمات الإرهابية يسهمون فى زيادة حالة العداء من كل المصريين لقيادات وأعضاء هذه التنظيمات، بعد مشاهدة مسلسلى «الاختيار ١» و«الاختيار ٢».

وأضاف أن صُناع «الاختيار» بجزأيه حرصوا على كشف الخلفيات الثقافية والفكرية للعناصر الإرهابية، بما فى ذلك طريقة تفكيرهم، ونظرتهم لمصر والمصريين المختلفين معهم فى الرأى، مع الابتعاد قدر الإمكان عن الصورة النمطية التى ظهر عليها الإرهابى فى العديد من الأعمال السابقة. وكشف عن أن الفنان أحمد العوضى هو من رشحه لتجسيد شخصية الضابط «عماد عبدالحميد»، واصفًا إياه بأنه من أصعب الشخصيات التى جسدها، لما بها من تعبيرات فى الوجه لإظهار الشر الخالص.

واعتبر أن نجاح المسلسل بهذه الطريقة وتفاعل الناس مع شخصياته كان متوقعًا، لأن الجمهور يفتقد للأعمال الوطنية المميزة، فضلًا عن كون القصة مستمدة من أحداث حقيقية.

عماد الطيب: استعنت بضباط حقيقيين

كشف الفنان عماد الطيب عن أن المخرج المنفذ خيرى سالم هو من رشحه لتجسيد دور الضابط الملتحى «كريم حمدى»، مشيرًا إلى أنه شعر بفرحة ممزوجة بشىء من الخوف بعد عرض الدور عليه، خاصة أن الجزء الأول من المسلسل حقق نجاحًا منقطع النظير.

وأرجع اختياره تجسيد الدور إلى عدة اعتبارات، منها البنيان الجسمانى، وطريقة التمثيل القريبة من الشخصية الحقيقية التى يجسدها، مشددًا على أنه لم يتوقع ردود الأفعال الإيجابية التى تلقاها حول الشخصية، بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل.

وأوضح أن «الناس بدأت تكره شخصيتى، حتى الأصدقاء القريبين منّى، وهذا هو المطلوب»، معتبرًا أن تحقيق هذا الصدى فى مسلسل ناجح يشاهده الملايين «كرم كبير من الله»، وخطوة مهمة فى مشواره الفنى.

وكشف عن طريقة تحضيره الشخصية، قائلًا: «حصلت على العديد من المعلومات حول شخصية الضابط كريم حمدى، وبدأت فى دراستها بشكل دقيق، مع إجراء بحث طويل عن الضباط الملتحين بصفة عامة، والاستعانة بضباط شرطة لفهم أبعاد مثل هذه الشخصية».

طارق صبرى: الورق فاجأنى بالحقائق المخفية

وصف الفنان طارق صبرى «الاختيار ٢» بأنه أصبح «المسلسل الرسمى الذى ينتظره الجميع»، منذ عرض جزئه الأول فى رمضان ٢٠٢٠، الذى تناول وقتها قصة الشهيد أحمد منسى، نظرًا لما يجسده من أحداث حقيقية، ما جعله لا يقل أهمية عن المسلسلات الوطنية القديمة مثل «رأفت الهجان».

واعتبر أن «الاختيار ٢» يتحمل مسئولية كبيرة، بعد نجاح الجزء الأول، وتناوله بطولات جهاز الشرطة المصرية وما واجهه على أرض الواقع، فضلًا عن دوره فى توضيح العديد من الحقائق التى لا يعلمها الجمهور، معقبًا: «أنا نفسى اتفاجئت بكتير من الحقائق المخفية وأنا بقرأ الورق».

ويجسد «صبرى» خلال أحداث المسلسل شخصية الإرهابى «خيرت السبكى»، الشهير بـ«أبوعلى»، وهو ضابط ينشق وينضم لصفوف الإرهابيين، ويعمل جاسوسًا للجماعة الإرهابية ضد الوطن.

وأشار إلى أن مخرج المسلسل بيتر ميمى هو من رشحه لتجسيد هذه الشخصية المحورية فى الأحداث، متابعًا: «المسلسل مهم لكل فنان شارك فيه، حتى ولو قال جملة واحدة».