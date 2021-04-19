كيف تصدرت بعض مدن الصعيد أعلى المحافظات إصابة بكورونا؟

سوهاج في المقدمة

منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر وكان معدل الإصابة في أغلب محافظات الصعيد تحت السيطرة رغم أن بداية انتشار الفيروس في مصر كان في محافظة الأقصر التي كانت البؤرة الأولى له إلا أن الوضع تم احتواءه سريًعا، ومنذ أسابيع تبدل الوضع وكتب أطباء بمستشفيات الأقصر وسوهاج استغاثات لزيادة الحالات بسرعة كبيرة بين المواطنين هناك حتى أن سوهاج تصدرت المحافظات الأعلى إصابة، “الدستور” تسعرض القصة الكاملة لتصدر بعض محافظات الصعيد الأعلى إصابة بكورونا وخاصة سوهاج.

◄ مارس.. تصاعد الإصابات

شريف موسي رئيس فريق الطوارئ بمستشفى إسنا، قال إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأقصر ارتفع بشدة في منتصف مارس الماضي، وامتلأت المستشفيات بالمصابين وكان هناك استغاثات دائمة من الأهالي لعدم وجود أماكت فارغة بالغزل، واستمر هذا الوضع لثلاثة أسابيع حتى تراجعت أعداد الإصابات إلى حد الطبيعي في الإسبوع الأول من شهر إبريل.

وأرجع شريف زيادة الإصابات إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، موضحًا أن المستشفيات أيضًا لم تعد مجهزة للتعامل مع مصابي كورونا كما كانت في الموجة الأولى للفيروس.



وقال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، إن محافظات الصعيد تشهد ارتفاعا في أعداد اصابات فيروس كورونا تزامنا مع دخول الموجة الثالثة لفيروس كورونا في مصر، وأرجع زيادة الإصابات في الصعيد لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية من المواطنين، وإقامة المناسبات بكثرة وكذلك إقامة سرادقات العزاء.

وأوضح أن أهل الصعيد معظمهم في حالة الإصابة بفيروس كورونا يذهبون لتلقي الخدمات في الجهات الخاصة ولا يطبقون إجراءات العزل المنزلي بالشكل الصحيح ويذهبون للمستشفيات في وقت متأخر لطلب الرعاية الصحية.

◄ سوهاج في الصدارة



وأعلنت وزارة الصحة منذ عدة أيام تصدر محافظة سوهاج أعلى المحافظات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ودشن عدد من مواطني سوهاج هاشتاج مطالبين بالإغلاق الكامل لسوهاج بعد تزايد الأعداد بشكل مرعب على حد وصفهم، فقال محمد حنفي موظف من محافظة سوهاج "أعداد الإصابات زادت بشكل كبير ولم يعد هناك طاقة استيعابية للمستشفيات لاستقبالهم ، مضيفًا نطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بفرض حظر التجوال على محافظة سوهاج حظر كامل وليس جزئي وأن تستعد مديرية أمن سوهاج لغلق جميع المداخل ومخارج المحافظة بأكملها.

◄ الحزم في فرض تدابير الوقاية

وطالبت منار أحمد ربة منزل من محافظة سوهاج نواب البرلمان عن محافظة سوهاج بالدتخل ومساندة المواطنين قائلة "مش عارفين نواب الشعب إلى نزلنا من بيوتنا نديلهم صوتنا فين مش لاقيين منهم أي تضامن مع أهاليهم الذين يموتون بسبب كورونا"، فيما طالب أحمد عبد الفتاح محافظ سوهاج بفرض حظر تجوال ومراقبة الأسواق والمواصلات والمصالح الحكوميه في جميع المحافظه ، قائلا "عندنا استهتار شديد عايزين حزم يا سيادة المحافظ لأن أرواح الناس مش لعبه ده خط أحمر وانت مسئول ورقيب علينا ولازم تتحرك الاجهزة المعنية لتطهير الشوارع والأماكن الحكوميه والأسواق والرقابة بمنتهى الشده علي الكمامات وتحصيل الغرامات حتي يعرف الشعب أننا في خطر".



وكشف محمود فهمي منصور نقيب أطباء سوهاج عن الانتشار الكبير لفيروس الكورونا فى محافظة سوهاج، و ازدياد أعداد الوفيات وبينهم الشباب وعدم توفر أسرة في المستشفيات لاستقبال حالات جديدة، مضيفًا في منشور له عبر صفحته على الفيس بوك "تأكدنا من عدم التزام الكثيرين من المواطنين بالاجراءات الوقائية والاحترازية، في الوقت الذي ينتشر فيه المرض والوباء بسرعه لذا اطلب من المسئولين عن سوهاج وخاصة المحافظ بإعلان حظر التجوال فى سوهاج ومواجهة الموقف بهذا الاجراء مبدئيا وإلا فسينتشر الوباء أكثر وأكثر.

وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن المحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا تزامنا مع الموجة الثالثة للفيروس في مصر، وقالت إن محافظتي قنا والفيوم من أعلى المحافظات إصابة، وكذلك محافظات الصعيد بشكل عام من الملاحظ ارتفاع الإصابات بها.