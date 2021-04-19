الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مسافرون» تطالب بتخفيض رسوم مسحة كورونا للسائحين

عاطف عبد اللطيف
عاطف عبد اللطيف

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية «مسافرون للسياحة والسفر» وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن السياحة العالمية حاليا لديها توجه عام بإجراء مسحة كورونا قبل السفر إلى أي دولة وبعد وصول السائح للبلد الذي سيزوره يتم إجراء مسحة ثانية.

وأشار عبداللطيف، في تصريحات صحفية، إلى ضرورة وضع عدد من النقاط المهمة المتعلقة بإجراء مسحة كورونا للسائحين حتى نتمكن من استجلاب سياحة بشكل أكبر لمقاصدنا السياحية في ظل تحول فكرة المسحة من اكتشاف المرض إلى أسلوب حياة للتنقل بين الدول.

وطالب عبداللطيف، بضرورة توفير أماكن محددة للسائحين لإجراء المسحة سواء بالمطارات أو مستشفيات محددة ومعتمدة أو مراكز تحاليل بسعر موحد، حيث إن كل شركة طيران تعمل بشكل منفصل ولها معامل تحاليل معتمدة ولا تعتمد أي شركة طيران غير المراكز المتعاقدة معها، وهذا أمر صعب في التنقل بين مراكز التحاليل أو المستشفيات المعتمدة من شركات الطيران ولا بد من اعتماد جهات من وزارة الصحة، وإقامة مراكز بمناطق مختلفة بالمدن السياحية؛ لإجراء المسحات للسياح توفيرًا للوقت والجهد وتكون رسالة للسائح تشجعه على العودة مرة أخرى لمصر وسفيرا لبلدنا يتحدث ما لاقاه من معاملة ممتازة.

وأوضح أن هناك مغالاة في أسعار إجراء مسحة كورونا فهي تكلف السائح في مصر ما بين 130 دولارا و180 دولارا في بعض المراكز المعتمدة من شركات الطيران لإجراء المسحة وهذا رقم كبير بالمقارنة بتكلفتها في دول مجاورة مثل تركيا 50 دولارا واليونان 60 يورو والإمارات مجانا وهذه متوسط الأسعار في منطقة حوض البحر المتوسط بشكل عام.

ولفت إلى ضرورة إيجاد وسيلة سريعة لإجراء المسحة في وقت سريع وبسعر مناسب للسائحين الذين يزورون مقاصدنا السياحية بمختلف المحافظات.

وأوضح أن السياح القادمون من دول بعيدة مثل أمريكا أو كندا وأستراليا واليابان وغيرها يكون لديهم برنامج سياحي يشمل 3 دول على الأقل، وفي كل بلد يدفع السائح رسوم إجراء مسحة كورونا، ويجد أنه مقارنة بالدول التي يزورها أن سعر المسحة في مصر مرتفعة.
 

عاطف عبد اللطيف مسحة كورونا أسلوب حياة لأي سائح ولابد وضع تسهيلات

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