الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إثر مشادات كلامية وخلاف على أولوية المرور

إصابة تاجر مواد بناء و نجار فى مشاجرتين بالأسلحة البيضاء بالدقهلية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب تاجر مواد بناء، بإصابات بالغة وكسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، كما أصيب عامل بجرح وقطع بشرايين وأعصاب اليد اليسرى، إثر مشاجرة بينهما بسبب مشادة كلامية أثناء سيرهم بالشارع في بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول (أ. ا. هـ. م)،25 عاما، تاجر مواد بناء ، طرف أول، مقيم منطقة العزبة الحمراء بندر بلقاس  مصابا بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف داخلي بالمخ، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة،  و طرف ثان (ص. أ. ع)، 20 عاما، عامل، ومقيم منطقة وأبور النور بندر بلقاس، مصابا بجرح قطعي بالساعد الأيسرواشتباه قطع بشرايين وأعصاب اليد اليسرى، و(إ. أ. م.إ)، 22 عاما، حداد مسلح، ومقيم منطقة عزبةأبوعطية بندر بلقاس دون إصابات.

 - تفاصيل الواقعة 


وبسؤال والد المصاب الأول، 44 عاما، صاحب مكتب مقاولات، ومقيم منطقة العزبة الحمراء اتهم الطرف الثاني بالتعدي على نجله بالضرب بعصا خشبية بحوزة الثاني وإحداث إصابته، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء سيرهم مترجلين بالشارع ، و بسؤال الطرف الثاني تبادل الاتهام مع الطرف الأول، لقيامه بإحداث إصابة الثاني بالة حادة سكين على إثر معاتبته للاول لاحتكاكه بالثاني.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5720 / 2021جنح مركز بلقاس، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة. 

- إصابة نجار إثر تعدى سائق عليه بمطواة
 

كما أصيب نجار مسلح بجرح نافذ بالظهر إثر تعدي سائق توك توك عليه بالضرب بمطواة بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور بقرية المعصرة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

و تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود  بلاغا لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول (ص. م. ن. ع) 20 سنة، نجار مسلح، ومقيم قرية المعصرة دائرة مركز بلقاس مصابا بجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر بالظهر، وآخر قطعي بفروة الرأس ( ادعاء تعدي ) وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

بانتقال الضباط   للمستشفى وبالفحص وسؤاله، اتهم (ع. ع. أ. د) 25 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة (مطواة) بحوزته وإحداث إصابته، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور بالطريق بالمركبات سيارة استقلال المصاب و"توكتوك" استقلال المتهم.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجاري المائية تحرر عن ذلك المحضر رقم 5716 لسنة 2021 جنح مركز بلقاس، ويجري العرض على النيابة العامة.

الدقهلية مشاجرة بلقاس اصابة مطواه

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