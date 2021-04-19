بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا ومؤسسة صناع الخير دعما لـ«حياة كريمة»

أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية واوركيديا للصناعات الدوائية، لمكافحة أمراض العيون، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وقع البروتوكول الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ‏ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، ‏والدكتور محمد صالح مدير المبيعات والتسويق بشركة اوركيديا.

حياة كريمة

أكد رئيس الجامعة أن البروتوكول يدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى الريف المصرى ، مؤكدًا أن هذا البروتوكول سيساهم فى زيادة أعداد القوافل الطبية التى تنظمها جامعة طنطا لخدمة المجتمع .

وصرح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن هذا البروتوكول ينص على التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال مكافحة أمراض العيون، وأيضا إطلاق القوافل الطبية المشتركة مع جامعة طنطا للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة".

وأضاف زمزم ، أن البروتوكول يدعم مثلث التنمية بأضلاعه الثلاثة القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدنى .

عنيك فى عنينا

من جانبه ثمن الدكتور محمد صالح ، جهود الدكتور أسامة عباس رئيس مجلس إدارة اوركيديا للصناعات الدوائية فى دعم مبادرة «عنيك فى عنينا»، والتى تهدف إلى تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لمرضى العيون الأكثر احتياجاً فى قرى مصر.

‏الأنيميا

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس ‏جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، قيام فريق بحثي بكليتي الطب والصيدلة بالجامعة بالنشر الدولي لبحث فى المؤتمر الدولى الافتراضي للجمعية الدولية لأمراض الكلى، والذى اختتمت فعالياته اليوم في مونتريال كيبيك بكندا.



‏وأوضح عكاشة أن البحث تناول قياس مخزون الحديد في الدم بوسائل حديثة تمكن من العلاج الصحيح والسليم بالأنيميا الناتجة عن الفشل الكلوي في مرضى الفشل الكلوي المزمن والذين يجرى لهم غسيل دموي .

وأضاف أنه تم إجراء البحث على 106 مريضًا يعانون من ‏الأنيميا الناتجة عن الفشل الكلوي المزمن ‏وتم قياس مخزون الحديد ‏بدم هؤلاء المرضى، بطريقة حديثة ومبتكرة ‏لقياس مستوى الخلايا الشبكية ‏داخل كريات الدم الحمراء ‏، وأظهرت النتائج ‏وجود علاقة طردية بين ‏مخزون الحديد ‏وعلاجه ‏وتحسن هؤلاء المرضى على ‏باقي العلاجات التقليدية ‏لأنيميا الفشل الكلوي المزمن.

ضم الفريق البحثي الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس ‏جامعة طنطا للدراسات العليا الأستاذ بقسم الباطنة بطب طنطا، والدكتور عرفات الرز، والدكتور جمال العزب بكلية الصيدلة جامعة طنطا.

رؤى التعليم النوعي

وعلي جانب آخر، أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا ، أنه سيتم تنظيم المؤتمر العلمي الدولي السابع "الافتراضي" لكلية التربية النوعية بالجامعة يومي 24 و26 مايو المقبل تحت عنوان: "رؤى التعليم النوعي لتحقيق ‏التنمية المستدامة ‏عربيًا وأفريقيا" ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

أكد رئيس الجامعة، أن التعليم النوعى يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتحقيق ‏التنمية المستدامة ‏على المستويين العربي والإفريقي، فضلًا عن الارتقاء بمعارف ومهارات وقدرات ‏الباحثين والذين يمثلون عصب عملية التنمية وتشكيل قيمهم واتجاهاتهم ‏لخدمة قضايا وطنهم.