الإثنين 19 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب المؤتمر: ندعم جهود الأمن في القصاص من قتلة نبيل الحبشي

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

أعرب حزب المؤتمر عن دعمه لجهود قوات الأمن في الملاحقة والقصاص من قتلة المواطن المصرى نبيل حبشي، بعدما أعلنت الأجهزة الأمنية مقتل 3 عناصر إرهابية من المتورطين في  مقتل المواطن المسيحي نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء.

 

وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب أن الإرهاب لا دين له، ولا يفرق بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما يحتم علينا مواجهته على كل المستويات .

 

وأضاف صميدة أن التاريخ لن ينسى تضحيات رجال الجيش والشرطة الذين تصدوا لهذه الفئة الضالة التى ارادت اختطاف حكم مصر وفرض الوصاية على أهلها .

 

وفي ذات السياق أشاد رئيس الحزب بدور الدراما المصرية الوطنية ممثلة في فيلم الاختيار ٢ في تجسيد هذا الواقع الأليم وكشف زيف هذه الفئة الضالة التي لطالما سعت لادعاء المظلومية

 

وأوضح أن مثل هذه الأعمال الفنية الواقعية تساهم في رفع الوعي وكشف الحقائق للرأي العام ، الذى يراهن عليه الجميع في نبذهم رفض أفكارهم الهدامة

 

الداخلية تعلن مقتل 3 عناصر تكفيرية متورطة فى قتل نبيل حبشي 

 

وكانت قد توافرت ‏معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء واضطلاعهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية، تستهدف المواطنين الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم وارتكازات القوات المسلحة والشرطة. 

 

وأسفرت نتائج الرصد عن تحرك ثلاثة من تلك الخلية شديدة الخطورة بذات المنطقة ‏سيارة ماركة نيسان، ‫ربع نقل بيضاء اللون، ‏بهدف الإعداد لها ارتكاب عملية عدائية، حيث أمكن ‏أحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة بمعرفة القوة، وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا باطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، وبالتعامل معهم أسفر عن مصرعهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم وعثر بحوزتهم على 3 سلاح آلى 1 حزام ناسف 1 قنبله يدوية كمية من الطلقات الآلية. 

 

تم تحديد اثنين من العناصر الإرهابية التي لقيت مصرعهم، وهما القيادي الإرهابي محمد زيادة سالم زيادة، حركي عمار، والذي يعد من أخطر العناصر الإرهابية، وتولي الإعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء، كما تولي مسئولية توفير الدعم اللوجيستي للعناصر الإرهابية، والثاني هو الإرهابي يوسف ابراهيم سليم، اسم حركي ابومحمد، المتورط في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ومن المعاونين للأول في توفير الدعم اللوجيستي. 

 

وجاري ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي، حيث أمكن تحديدهم وتبين أنهم كل من  جهاد عطا الله سلامة عودة وأحمد كمال محمد شحاته وخالد محمد سليم حسين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات

حزب المؤتمر قوات الامن نبيل حبشي مقتل 3 عناصر ارهابية تضحيات رجال الجيش والشرطة العناصر الإرهابية سيناء

مواد متعلقة

برلمانية تنعى ضحايا حادث قطار طوخ: تحركات كبيرة لمساعدة الضحايا

«زراعة الشيوخ»: قانون نقابة الفلاحين يوفر مظلة للتأمين الصحي للفلاح

الكومي: الأعمال الدرامية الوطنية لعبت دورًا مهمًا في تنمية روح الانتماء الوطني

«المصري الديمقراطي» يطالب باختبار المهندسين قبل مزاولة المهنة

برلماني: أموال الوقف في أيدي أمينة والحكومة أحبطت مخططات المتآمرين

برلماني: «حياة كريمة» تحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

أحمد حشيش: تعديلات قانون نقابة المهندسين يتضمن مواد تأديبية وعقوبات

نقابة المهندسين تسترد وحدات سكنية بالقطامية مغتصبة منذ فبراير 2011

الأكثر قراءة

مجلس الشيوخ يرفض قانون «الثانوية العامة التراكمية»

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة «إلكترونية» بأمر الرئيس

انقلبت عدة مرّات بالوزير.. التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة أشرف صبحي

«الداخلية»: مقتل 3 إرهابيين تورطوا في حادث قتل المواطن نبيل حبشي بسيناء

قُتل علي يد أبن أخته.. شهود عيان: «حط السكينة في رقبته وهرب» (فيديو)

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الصحة الفلسطينية تسجل 1529 إصابة جديدة بكورونا

فلسطين: مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية اختبار جدي لإدارة «بايدن»

الاحتلال يصعد انتهاكاته.. اعتقالات وقمع المصلين فى الأقصى واقتحامه من قبل المستوطنين