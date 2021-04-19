حزب المؤتمر: ندعم جهود الأمن في القصاص من قتلة نبيل الحبشي

أعرب حزب المؤتمر عن دعمه لجهود قوات الأمن في الملاحقة والقصاص من قتلة المواطن المصرى نبيل حبشي، بعدما أعلنت الأجهزة الأمنية مقتل 3 عناصر إرهابية من المتورطين في مقتل المواطن المسيحي نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء.

وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب أن الإرهاب لا دين له، ولا يفرق بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما يحتم علينا مواجهته على كل المستويات .

وأضاف صميدة أن التاريخ لن ينسى تضحيات رجال الجيش والشرطة الذين تصدوا لهذه الفئة الضالة التى ارادت اختطاف حكم مصر وفرض الوصاية على أهلها .

وفي ذات السياق أشاد رئيس الحزب بدور الدراما المصرية الوطنية ممثلة في فيلم الاختيار ٢ في تجسيد هذا الواقع الأليم وكشف زيف هذه الفئة الضالة التي لطالما سعت لادعاء المظلومية

وأوضح أن مثل هذه الأعمال الفنية الواقعية تساهم في رفع الوعي وكشف الحقائق للرأي العام ، الذى يراهن عليه الجميع في نبذهم رفض أفكارهم الهدامة

الداخلية تعلن مقتل 3 عناصر تكفيرية متورطة فى قتل نبيل حبشي

وكانت قد توافرت ‏معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء واضطلاعهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية، تستهدف المواطنين الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم وارتكازات القوات المسلحة والشرطة.

وأسفرت نتائج الرصد عن تحرك ثلاثة من تلك الخلية شديدة الخطورة بذات المنطقة ‏سيارة ماركة نيسان، ‫ربع نقل بيضاء اللون، ‏بهدف الإعداد لها ارتكاب عملية عدائية، حيث أمكن ‏أحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة بمعرفة القوة، وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا باطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، وبالتعامل معهم أسفر عن مصرعهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم وعثر بحوزتهم على 3 سلاح آلى 1 حزام ناسف 1 قنبله يدوية كمية من الطلقات الآلية.

تم تحديد اثنين من العناصر الإرهابية التي لقيت مصرعهم، وهما القيادي الإرهابي محمد زيادة سالم زيادة، حركي عمار، والذي يعد من أخطر العناصر الإرهابية، وتولي الإعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء، كما تولي مسئولية توفير الدعم اللوجيستي للعناصر الإرهابية، والثاني هو الإرهابي يوسف ابراهيم سليم، اسم حركي ابومحمد، المتورط في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ومن المعاونين للأول في توفير الدعم اللوجيستي.

وجاري ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي، حيث أمكن تحديدهم وتبين أنهم كل من جهاد عطا الله سلامة عودة وأحمد كمال محمد شحاته وخالد محمد سليم حسين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات