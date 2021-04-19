التحقيق مع مسجلي خطر سرقا «توكتوك» وأصابا قائده في الخليفة

النيابة تطلب سرعة التحريات حول الواقعة

تباشر نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، اليوم الاثنين، التحقيق مع عاطلين، لقيامهما بسرقة مركبة "توكتوك" بالإكراه وإصابة قائدها في منطقة الخليفة بمحافظة القاهرة.

كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، والمتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامي.

- تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الخليفة، إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة "توكتوك"، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "مصاب بجرح طعني.

وبالانتقال وسؤال المصاب قرر بأنه حال سيره بمركبة "التوكتوك" قيادته بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، استوقفه شخصان بدعوى توصيلهما إلى دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، وحال سيرهم فوجئ بقيامهما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وعصا خشبية، ما أدى لحدوث إصابته والاستيلاء منه على (مركبة "التوكتوك"، مبلغ مالي، هاتفه المحمول)، كرها عنه ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، حال استقلالهما مركبة "التوكتوك" المستولى عليها.

- اعترافات المتهمين

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات المُستولى عليها بمسكنهما، كما تم بإرشادهما ضبط سلاح أبيض "مطواه" وعصا خشبية المستخدمان في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه، و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.

- عقوبة السرقة في القانون

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

ويكون الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها، مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.