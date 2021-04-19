الإثنين 19 أبريل 2021
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محمد العسيري

محافظات

لحماية أملاك الدولة واستجابة لشكوى أهالي البصيلية

إزالة 5800 متر لحالات تعد علي أراضي الدولة في قرية بإدفو (صور)

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أراضى الدولة بأسوان

أعطي اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته لمسؤولى الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بمركز إدفو، بالتعامل السريع مع شكوى أهالي المعمارية بالبصيلية بحرى والخاصة بوجود بعض التعديات على أراضي أملاك الدولة المتاخمة لمدافن القرية من الناحية الغربية، جاء ذلك في إطار التلاحم مع المشاكل والمطالب الجماهيرية التي ترسل من المواطنين عبر "الواتس آب" وغيرها من وسائل التواصل الأخرى مع المحافظ.

-  حملة لإزالة التعديات

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، نظمت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برئاسة كمال حلمي، حملة، لإزالة هذه التعديات الواقعة على مساحة 5800 متر، وقد شدد المحافظ على مسؤولي الأجهزة التنفيذية بضرورة مواجهة كافة التعديات بشكل فوري، وفي المهد قبل أن يصعب إزالتها فيما بعد وإحالة مثل هذه الوقائع للنيابة العسكرية، مؤكداً على أن الفترة الحالية تتطلب التواصل الجماهيري المباشر مع هموم واحتياجات المواطن البسيط بالنزول للشارع للتفاعل السريع مع المشاكل اليومية، بالإضافة إلى طرح المشاكل المزمنة بكل أمانة ومكاشفة كاملة للعمل على حلها لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم. 

- ضبط شخص بكميات من الأحجار يستخلص منها خام الذهب

ومن جهة أخرى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأثنين، من القبض على شخص بحوزته كميات من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب محملة بالسيارة، ويأتي ذلك ضمن قضايا التنقيب.

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بنجاح ضباط المباحث في إلقاء القبض علي متهم وبحوزته ( سيارة محمل عليها 15 جوال من أحجار الكوارتز، الذي يستخلص منه الذهب، بلغ وزنها حوالي 750 كيلو جرام).

وجاء ذلك بعد تمكن  الأجهزة بأسوان من إتمام تحرياتها حول الشخص، والتأكد حول عمله في التنقيب عن الذهب، والذى يتم استخلاصه خام من خلال أحجار الكوارتز الذي وصل إليها، وعلي الفور تم تشكيل فريق للقبض عليه،  توجهت القيادات الأمنية إلي مكانه وتم القبض عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

 

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