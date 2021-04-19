قُتل علي يد أبن أخته.. شهود عيان: «حط السكينة في رقبته وهرب» (فيديو)

فريق بحث لمعرفة أسباب الواقعة وضبط الجاني

لقي شاب يدعي"و. ا. م" مصرعه، في الساعات الأولي من صباح اليوم ، وذلك نتيجة طعنة نافذة بالرقبة، و قام أهالي شارع القليوبية والزاوية نطاق دائرة العرب بنقل الشاب في سيارة إسعاف إلى مستشفى أل سليمان في محافظة بورسعيد، وهو يعانى من نزيف شديد من شريان العنق، وقام الفريق الطبي بمحاولة إنقاذ حياته وتقديم الإسعافات اللازمة إلا أنه فقد حياته أثناء التعامل معه.

ـ تفاصيل الواقعة

كشف شهود عيان لـ "الدستور" أن المجني عليه كان يجلس علي كرسي مكتب داخل محل لبيع الدواجن الذي يعمل به، ويمسك بيده هاتفه المحمول، وقام "أبن أخته" بالدخول وهو يرتدي جاكيت وغطاء للرأس، وطعنه في رقبته وفر هارباً.

وأكد جيران المجني عليه الشهير أنه كان حسن الخلق، وكان بعيداً عن المشاجرات وإحداث المشكلات، وكشفوا أنه كان يسعي لعلاج طفله "م" المريض بالسرطان.

- تشكيل فريق بحث لضبط الجاني

كان اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، قد أمر علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وسرعة ضبط الجناة، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للعرض على الطب الشرعي والتصريح بالدفن.

وكان مستشفى آل سليمان، قد استقبل في الساعات الأولي من صباح اليوم الأثنين، شابا يبلغ من العمر 30 عاماً، مصاباً فى حالة سيئة نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بشارع القليوبية والزاوية نطاق دائرة العرب، ووصل المجني عليه بمعرفة الأهالى يعانى من نزيف شديد من شريان العنق نتيجة طعنتين، وقام الفريق الطبي بمحاولة إنقاذ الحياة وتقديم الإسعافات اللازمة إلا أنه فقد حياته أثناء التعامل معه، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للعرض على الطب الشرعي والتصريح بالدفن.