الربو هو عبارة عن مرض مزمن يصيب الإنسان نتيجة التهاب مجاري الهواء في الرئتين وضيقها، الأمر الذي يقلل أو يمنع من تدفق الهواء إلى هذه الشعب مسبباً نوبات متكررة من ضيق التنفس التي يرافقها صفير بمنطقة الصدر وبعض الأعراض الأخرى، حيث تنقبض العضلة التي تحيط بالشعب الهوائية وتتراكم كمية كبيرة من البلغم في مجاري الهواء تؤدي إلى انسدادها، لتتراوح وفقاً لذلك أعراض الإصابة بالربو بين الخشخشة والصفير الخفيفين عند التنفس وبين نوبات ربو قد تعرض الحياة للخطر، فايجب علي مرضي الربو التوقف عن الصيام خلال شهر رمضان.

قدم الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، روشتة لمصابي الأمراض الصدرية وخاصة مرض الربو الذين لديهم القدرة على صوم شهر رمضان في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19.

وأكد الدكتور أيمن سالم، على ضرورة التزام مريض حساسية الشعب الهوائية المزمنة سواء كانت حالته شديدة أو متوسطة أو خفيفة بالعلاج الدوائي والبخاخات في مواعيدها بانتظام.

طبيب: الأزمات الربوية الحادة تستلزم التوقف عن الصوم فورا



وأشار أيمن سالم، إلى أن زيادة أعداد الإصابة بكورونا تستلزم إتباع الإرشادات الطبية أبرزها ارتداء الكمامة الطبية وغسل اليدين بالماء والصابون، ويجب على مرضى الربو بالتحديد المداومة على العلاج الدوائي والبخاخات من قبل دخول شهر رمضان بفترة كبيرة.

وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، أن الحالات الخفيفة المصابة بحساسية الصدر يمكنها تحمل شدة الصيام لفترات مختلفة، أما الحالات المتوسطة والشديدة فقد يحدث لها تدهور في حالتها الصحية ويجب الالتزام بالعلاج الدوائي والبخاخات من قبل شهر رمضان بفترة كبيرة، وعلى الرغم من ذلك قد تشتد الحالة لفترة أيام أو أسابيع.



وقال الدكتور أيمن سالم، إن حالة مريض الحساسية الصدرية قد تتدهور خلال الصيام، ويظهر ذلك في شكل تزايد نوبات حادة من ضيق تنفس شديد، ويمكن أن تستمر لفترة ساعات، وقد تصل إلى أزمة ربوية حادة مما يحتاج معه المريض إلى أكسجين وجلسة استنشاق موسعة للشعب الهوائية، ويجب هنا خاصة إذا تدهورت الحالة التوقف عن الصيام.

وكان الأزهر الشريف؛ قد أصدر فتوى قبل عدة سنوات بأن البخاخات غير مفطرة للصائم، شريطة أن لا تصل للحلق، فيمكن لمريض الربو أن يستعملها بدون حرج.