حواجز وبحيرات صناعية لحماية مدن البحر الأحمر من السيول

للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة

تستمر وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، أعمال تنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول حسب الخطة القومية، وتجنبا لحدوث أي أزمات من خلال خطة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بالري لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها، بالإضافة إلى إنشاء عدد من البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه بالمحافظات المختلفة وخاصة المعرضة لمخاطرها.



وفي إطار ذلك، تفقد المهندس محمد السيد عبدالرحمن مدير عام الادارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، اليوم الإثنين، الأعمال الجارى تنفيذها ضمن الخطة القومية للحماية من أخطار السيول والجارى تنفيذها حالياً، وتتضمن إنشاء عدد من سدود الإعاقة والبحيرات الصناعية، حيث يجرى تنفيذ إنشاء بحيرتين وحاجز خلف كل بحيرة بوادى عربة لحماية قرية الزعفرانة من أخطار السيول، وذلك حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السياحية والتنمية المختلفة.



كما واصلت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، أعمال الحفر والتسوية والارنكة للميول الجانبية للبحيرة الثالثة، بالإضافة إلى أعمال توريد وبناء دبش بالمونه للقدمات بالحاجز خلف البحيرة الأولى، وذلك فى وجود مهندسي التنفيذ ومهندسى الاشراف، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية للتنفيذ، والتاكيد أيضاً على الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد COVID - 19.



من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول، تتضمن إنشاء بعض السدود والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على كافة الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، من خلال المهندسين وطاقم التنفيذ.

كما أكد وزير الرى، أنه يتم تنفيذ خطة أعمال حماية البحر الأحمر من أخطار السيول والاستفادة من مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية وتوفير مياه الشرب، مشيرا إلى أن منظومة الحماية تتضمن إنشاء بعض السدود والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه.



يذكر أن المشروعات المنفذة والجديدة ضمن الخطة القومية التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى تستهدف الحفاظ على البنية التحتية والمناطق السياحية والطرق المختلفة وكافة الاستثمارت وممتلكات المواطنين بهذه المناطق.