اليونان تلغي إجراءات الحجر الصحي للقادمين من بعض الدول

اليونان تلغي إجراءات الحجر الصحي للمسافرين القادمين من بعض الدول

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الاثنين، عن رفع إجراءات الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن وبريطانيا والولايات المتحدة والإمارات وصربيا وإسرائيل.



وذكرت هيئة الطيران المدني باليونان- حسبما أوردت صحيفة (كاثميريني) اليونانية- أنه يتعين على المسافرين تقديم وثيقة تثبت حصولهم على جرعات كاملة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وأوضحت الهيئة أنه يجب أن يقدم المسافرون دليلًا يثبت سلبية نتيجة اختبار الكشف عن الإصابة بكورونا خلال 72 ساعة قبل وصول اليونان.

وذكرت صحيفة (كاثميريني) اليونانية، أنه من المقرر أن تبدأ الحكومة اليونانية في توزيع اختبارات فيروس كورونا الذاتية على نطاق واسع من الموظفين في القطاعين العام والخاص، حيث سيصبح ذلك الاختبار إلزاميًا اعتبارًا من اليوم الاثنين.



وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن التوزيع يشمل موظفي القطاع العام، العاملين في مراكز خدمة المواطنين والإدارات البلدية المحلية وموظفي المحاكم، وخدمات التنظيف، والموظفين في برنامج المساعدة في المنزل.



وأضافت أنه "في القطاع الخاص من المقرر أن يكون من بين الموظفين الذين سيتعين عليهم تقديم نتيجة سلبية، أولئك الذين يعملون في البيع بالتجزئة والضيافة والنقل والسفر ومصففي الشعر وصالونات العناية بالأظافر"، مشيرة إلى أنه يجب إجراء الاختبارات مرة واحدة في الأسبوع قبل الذهاب إلى العمل.



كما سجلت السلطات اليونانية 2411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 313 ألفًا و444 حالة.

وأشارت صحيفة (ريبورتر) اليونانية، إلى أنه تم تسجيل 67 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 9 آلاف و397 حالة.



كما أكدت صحيفة (كاثميريني) اليونانية، أن اليونان أعادت فتح المدارس الثانوية، وسط ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وأتاحت السلطات اليونانية مجموعات الاختبار المنزلية التي تأمل أن تساعد في السيطرة على الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.

وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن يرتدي الطلاب والمعلمون الأقنعة الواقية، ويجرون اختبارين على الأقل في الأسبوع، وتخضع اليونان لقيود الإغلاق منذ أوائل نوفمبر الماضي، وظلت المدارس الخاصة فقط مفتوحة منذ ذلك الحين.

وبدأت الحكومة اليونانية توزيع ما يقرب من مليوني اختبار منزلي لفيروس كورونا في صيدليات اليونان، حيث يُطلب من الطلاب والمعلمين تقديم اختبارات سلبية كل أسبوعين.



وأشارت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، على موقعها الإلكتروني، إلى أنه جارٍ إرسال نحو مليون و950 ألف اختبار إلى الصيدليات في جميع أنحاء اليونان، لافتة إلى أنه سيتم تقديمها للمواطنين بالرقم القومي لكل مواطن.