فوازير وأعمال فنية.. تحديثان جديدان على جوجل في رمضان

أعلنت شركة جوجل العالمية عن تحديثين جديدين بمناسبة شهر رمضان بالإضافة إلى مبادرة على صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعية تهدف إلى دعم الأفراد في تنظيم وقتهم وإنتاجيّتهم خلال الشهر الفضيل بمساعدة من منتجات وميّزات تقدمها Google.

كما نشرت الشركة على قناتها على YouTube حلقة بمناسبة شهر رمضان من برنامجها جوجليّات، وهو برنامج يحضّره وينتجه موظفون وموظفات من مكتب Google في الشرق الأوسط لمناقشة مختلف مواضيع التكنولوجيا باللغة العربية.

وأضافت الشركة أن التحديث الأول هو كتاب تلوين رقمي من منصّة "Google للفنون والثقافة" يسمح لكم بإعادة ابتكار مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي تعكس أجواء رمضان وعيد الفطر بأسلوبكم الخاص.

في حين أن التحديث الثاني هو مفاجأة ستجدونها بمجرّد البحث عن رمضان في Google، وإليكم فزورة صغيرة لاكتشاف الحل: حلّ علينا شهر الخير والجمال وابحثوا عن رمضان وانقروا على الهلال.

بالإضافة إلى التحديثين، أعلنت Google عن عودة بعض الميزات الرمضانية التي وفرتها في السنوات الماضية مثل:

مواعيد الصلاة على محرك بحث Google ومساعد Google فوازير رمضان على مساعد Google وموقع اتجاه القبلة والذي يستخدم الواقع المعزز لتحديد القبلة وخدمة قلم التي تساعدكم في إنشاء ومشاركة معايدات رمضانية ثلاثية الأبعاد وقابلة للتخصيص

في نفس السياق تستعد شركة جوجل لإضافة ميزة سلة المهملات إلى أجهزة أندرويد، وهي الميزة التي كانت لفترة طويلة جزءًا من أنظمة تشغيل سطح المكتب التقليدية، وقام موقع XDA-Developersبالبحث في التعليمات البرمجية لنظام أندرويد 12 من أجل الكشف عن المميزات التي لم تعلن عنها جوجل رسميًا بعد، وآخرها عبارة عن سطر في تطبيق الإعدادات الرئيسي للمهملات.

وطرحت جوجل في العام الماضي نظام أندرويد 11 الذي فرض تغييرات كبيرة على طريقة وصول التطبيقات إلى مساحة تخزين الجهاز، بحيث تحد هذه التغييرات بشكل كبير من مقدار الوصول إلى التخزين الذي يمكن أن يحصل عليه التطبيق افتراضيًا.