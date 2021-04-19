أكمام منفوخة وتنانير أنيقة.. موضة ربيع وصيف 2021 (صور)

في عالم الموضة، هناك القليل من الأشياء الثابتة، ولكن عندما يبدأ الربيع، نجد الكثير من التنوع والأناقة، وتعد الأكمام المنفوخة والتنانير العائمة وألوان الباستيل هي موضة ربيع وصيف 2021، والتي ارتدتها النساء الرائدات الأمريكيات في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

تتميز فساتين الربيع هذا العام بالحواف الطويلة والرقبة العالية، ودرجات ألوان هادئة وخامات شديدة الصلابة لتناسب بيئة العمل، بالإضافة إلى الكشكشة والأكمام المنتفخة لإضافة لمسة أنثوية.

انتشر أسلوب تلك الفساتين بشكل خاص في السبعينيات، مع كبار دور الأزياء مثل إيف سان لوران وديور، حيث كان الاتجاه السائد هو الابتعاد عن التنانير القصيرة، والاهتمام بالأزياء ذات الطابع الزخرفي من الدانتيل والأزهار.

تغلب الأزياء المطبوعة في ربيع وصيف 2021، كذلك الملابس الحريرية والبراقة التي تمتزج بمجموعة من الألوان النابضة بالحياة، كذلك سيتواجد على الساحة مزيد من الفساتين التي يغلب عليها الطابع الكلاسيكي، وستجعلك تشعر بالسعادة والراحة، كذلك ستعود موضة القمصان البسيطة والمطبوعة.

الفساتين ستكون جميلة وفخمة بشكل لا يصدق، براقة بما يكفي لتناسب أى مناسبة وفي أى وقت من الأوقات، تحتوى على طبقات من التل والزينة، والتنانير الكاملة، فماركة فيرساتشي على سبيل المثال ستنتج فساتين مفتوحة، تحتوي على نجوم البحر، ومرصعة بالجواهر.

ستتربع أيضا موديلات البدلات النسائية على عرش الموضة لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار، وكان ذلك أثناء فعاليات اليوم الثانى من أسبوع الخياطة الراقية بالعاصمة البريطانية لندن.

وتم تقديم بدلة باللون الذهبي الفاتح، من خلال تصميم لجاكيت قصير بالأزرار وبنطلون واسع، وبدلة أخرى باللون الفضي بتصميم كلاسيكي، مع أكتاف بارزة، وتم تقديم بدلة عبارة عن جاكيت قصير من قماش التويد والترتر الفضي بأزرار بارزة وقميص متصل بها مع بنطلون رمادي.

كما تم تقديم بدلة كوتور باللون الأسود مصممة من جاكيت بقصة الـ A Line بلياقة V مفعمة بالأنوثة وأكمام منسدلة واسعة بتصميم الجرس مع تفاصيل الدانتيل على أطرافها، وتم تقديم تصميم آخر من جاكيت تويد مع تنورة قصيرة من الأمام وطويل من الخلف، وتقديم بدلة كوتور من قماش التويد بتنورة مستقيمة القصة، مع قميص من الحرير الأصفر وبدلة كوتور مع الكاب الراقي من القماش البرونزي اللماع.