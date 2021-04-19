«الزراعة»: تحصين 1.3 مليون رأس ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام والتي بدأت يوم 3 أبريل 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.



وأوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و315 ألف و641 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام، بينها مليون و9 آلاف و222 رأس أبقار، 270 ألف و491 رأس أغنام، 35 ألف و928 رأس ماعز" حتى 16 أبريل 2021.

وكشفت التقارير الواردة من الطب الوقائي بالهيئة البيطرية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتصدي للبؤر المرضية التي قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقي والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد، وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.

وأوضحت التقارير، أن حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية في جميع محافظات الجمهورية والتي أشرف عليها أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة، أسفرت عن تحصين مليون و829 ألف و368 رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية، ومليون و641 ألف و869 رأس ضد مرض حمى الوادي المتصدع الميت، و31 ألف و144 رأس ضد مرض جدري الضأن والجلد العقدي و45 ألف و878 رأس ضد مرض التسمم الدموي، وجاري استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية.

وذكر التقرير أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها للتصدي للبؤر المرضية التي قد تظهر سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، من خلال التحصين الحلقي والتقصي في نطاق البؤرة، علاج الحيوانات المصابة، مخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملات التوعية والإرشاد، وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.

وأوضحت التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن أطباء الطب الوقائي بالمديرية قاموا بتحصين 12.159 رأس من الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية.