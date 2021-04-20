بعد «حكايات».. 11 معلومة عن الفنان راغب علامة

تصدر الفنان راغب علامة تريند موقع البحث جوجل بعد إطلاق أغنية جديدة بعنوان "حكايات"، ضمن إعلان دعائي لإحدى الشركات العقارية، من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.



ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن الفنان راغب علامة.

- ولد بمنزل جده ببلدة الغبيري جنوب بيروت لعائلة مسلمة من الطائفة الشيعية مكونة من 9 أبناء ترتيبه الرابع، ويتولى شقيقه خضر علامة إدارة أعماله.

- ظهرت موهبة علامة منذ طفولته، وشجعه أساتذته، حيث لاحظوا تميزه في الحفلات المدرسية.

- علمه والده العزف على العود ليُشارك في برنامجٍ إذاعيٍ وهو تقريبًا في الثانية عشر من عمره.

- كانت بداية انطلاقته من استوديو الفن عام 1982، حيث لاقى استحسان لجنة التحكيم.

- حصل على المركز الأول عن فئة الأغنية الشعبية.

- التحق بمعهد الموسيقى اللبناني.

- أطلق أول ألبوماته الذي حمل عنوان “بكرا بيبرم دولابك”، وتوالت ألبوماته التي حققت نجاحاتٍ متوالية.

- شارك بعددٍ من برامج اكتشاف المواهب مثل عرب أيدول، وذا فويس.

- أوّل أغنية قدمها كانت “اتفرج عالحلاوة” بعدها أطل مع فاروق وميسم درزي في إذاعة لبنان العربي وغنى آنذاك على الهواء “يا بنت السلطان”.

- أطلق ألبومات لاقت نجاحًا باهرًا على الساحة الفنية مثل "قلبي عشقها" عام 1990، صور منه أغنية "قلبي عشقها" للمخرج رجا زهر؛ وألبوم "يا حياتي" عام 1993، وألبوم "توأم روحي" عام 1995، الذي شعبية بين الجمهور المصري، لوجود أغاني باللهجة المصرية.

- على الصعيد الشخصي، راغب علامة متزوج من مصممة المجوهرات المروفة جيهان ولديهم ولدان هما خالد ولؤي، علماً أن الفنان راغب علامة قد تزوج بطريقة تقليدية بعد إعجاب دام عشرين يوم فقط وانتهى بعقد القران.

يذكر أن آخر أعمال راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور.