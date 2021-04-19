الإثنين 19 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحت شعار «لا للمخدرات».. «القوى العاملة» تنظم 31 ندوة توعوية بسوهاج

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت مديرية القوى العاملة بسوهاج، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي 31 ندوة توعوية تحت شعار: "لا للمخدرات".

 

أقيمت الندوة الختامية بمركز التدريب المهني بسوهاج، وشاركت فيها جميع الإدارات ومكاتب العمل،  بهدف إلقاء الضوء على ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات بأشكالها المختلفة، وذلك بحضور الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، والعميد أحمد المشنب من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والدكتور أكرم  الصاوى مدير مستشفى الأمراض النفسية وعلاج الإدمان، وحمدي النادي نائب رئيس فرع المجلس القومي للسكان، والشيخ اسماعيل من علماء الأوقاف بسوهاج، والقمص دانيال أيوب ممثلا عن الكنيسة . 

 

وقال مدير المديرية، إن الندوات لاقت  تجاوباً وترحيبا من الحضور لبيان الأثر السيئ لتعاطي المخدرات بكافة أشكالها على الإنتاج وعلى ارتفاع معدلات الجريمة وعلي الصحة وعلي الأسرة والمجتمع.

 

وأسفرت عدد من التوصيات منها بيان الأثر السيئ لإدمان المخدرات على القدرة على العمل والإنتاج وفرص التشغيل والتدريب، وأن تعاطي المواد المسكرة والمخدرة أثناء العمل من مبررات إنهاء عقد العمل وفقد العامل لوظيفته  طبقا للمادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003 .

 

كما أوصت بخطورة تعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع وتأثيرها على منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع ، ودور الأسرة باعتبارها حائط الصد الأول لدى الأبناء عن طريق الاكتشاف المبكر للإدمان، وضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل (السائقين - العمال في خطوط الإنتاج - الطلبة.. الخ ) .

 

 وأكدت حرمة كافة أنواع المخدرات في الإسلام وفي كافة الشرائع السماوية لما فيها من ضرر وإفساد للصحة والمجتمع ، وضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

 

وكانت المديرية، قد قامت خلال شهر مارس الماضي، بالتفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 990 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.

 

كما قامت بتعيين 497 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 12 من ذوى القدرات الخاصة.

مديرية القوى العاملة بسوهاج المجلس القومي للسكان صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي رجال الدين الإسلامي والمسيحي ندوة توعوية لا للمخدرات

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