الصين تبدأ التجارب السريرية للقاح ضد كوفيد 19 عن طريق الاستنشاق

كشف المؤسس المشارك لشركة"كانسينو بيولوجيكس" الصينية والرئيس التنفيذي يوكسيفن يو، عن بدء التجارب السريرية للقاح ضد كوفيد-19 عن طريق الاستنشاق.

وقال يو، وفق لشبكة سي ان بي سي الامريكية، إن اللقاح المستنشق يمكن أن يكون أكثر فعالية من اللقاح المحقون بالنظر إلى أن الفيروس التاجي يدخل جسم الإنسان عبر الممرات الهوائية".

وأضاف: "إذا فشلت طبقة الحماية هذه وانتقل الفيروس أعمق داخل الجسم، فلا يزال بإمكان أجزاء أخرى من الجهاز المناعي محاربة فيروس (كورونا)، لذلك أضفت المزيد من الطبقات عن طريق الغشاء المخاطي".

وأوضح يو في حديثه في منتدى بواو لآسيا في مقاطعة هاينان الصينية، أن اللقاح المستنشق يمكن نظرياً أن يوفر حماية إضافية عن طريق تنشيط الأجسام المضادة أو الخلايا التائية (مجموعة من الخلايا اللمفاوية الموجودة بالدم وهي تلعب دوراً أساسياً في المناعة الخلوية) في الممرات الهوائية.

وتقوم شركة كانسينو بيولوجيكس بتطوير لقاح الاستنشاق بالاشتراك مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 140.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و150,732.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

سينوفارم

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت شركة سينوفارم الصينية، أن بكين وافقت على بدء التجارب السريرية لثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا من الشركة، بينما قال مسؤول بلجنة الصحة الوطنية إن الصين ستنتج ثلاثة مليارات جرعة على الأرجح من اللقاحات بحلول نهاية العام. وفيما يخضع ملايين الأشخاص من بومباي إلى بوغوتا لإجراءات حجر جديدة وحظر تجول، باتت حملات التلقيح في أوروبا المتعثرة أصلاً، تصطدم بنقص في الجرعات المتوافرة والخشية من آثار جانبية.

وتفصيلاً، يأتي الضوء الأخضر لبدء شركة سينوفارم التجارب السريرية لثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا بعدما جرى إقرار لقاحين خاملين من «سينوفارم»، تم استخدامهما على نطاق واسع في الداخل، وفي دول أخرى، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

واللقاح الثالث هو لقاح أعيد تركيبه، ويشمل أجزاء من بروتين سبايك (سنبلي) لتحفيز استجابة المناعة، بحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للشركة على موقع «وي تشات» أمس.

من جهته، قال مسؤول بلجنة الصحة الوطنية بالصين، أمس، إن البلاد ستنتج ثلاثة مليارات جرعة على الأرجح من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول نهاية العام.