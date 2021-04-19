الإثنين 19 أبريل 2021
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عالم

وزير الخارجية القبرصي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا"

وزير الخارجية القبرصي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا»

وزير الخارجية القبرصي
وزير الخارجية القبرصي

تلقى وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستوليديس، اليوم الإثنين، الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.


وأعرب خريستوليديس - حسبما أوردت وكالة أنباء (سي إن إيه) القبرصية في نسختها الإنجليزية - عن تفاؤله، لأن الزيادة المستقرة في عدد الأشخاص الذين يحصلون على لقاح كورونا ستسهم بشكل حاسم في التعامل مع جائحة كورونا.


وقال - عقب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح - إن البيانات الوبائية تشير إلى أن البلاد تقع عند النقطة الأكثر أهمية فيما يخص الجهد الجماعي الذي تم بذله لمدة سنة للسيطرة على الوباء.


وأكد وزير الخارجية القبرصي، ضرورة مواصلة التصرف بمسئولية، والالتزام ببروتوكولات وزارة الصحة، وتوصيات الخبراء؛ لتهيئة الظروف في أقرب وقت ممكن للسيطرة الكاملة على الوباء والقضاء عليه.

 

وقد أعلن وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس ايوانو، أنه من المقرر أن تتسلم بلاده 60 ألف جرعة لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 61 عاما فأكثر سيصبحون مؤهلين لتلقي اللقاح.

وقال كونستانتيونس في تصريح أوردته وكالة الأنباء القبرصية - "إن غالبية الناس أبدوا استعدادهم للتلقيح، وأن تغطية التطعيم حتى الآن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما تزيد على 80% والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و79 عاما تزيد على 75%. 

وأضاف "أنه تم إجراء أكثر من 350 ألف فحص متعلق بكورونا الأسبوع الماضي في قبرص، أي ما يغطي ما يقرب من نصف السكان الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما"، لافتا إلى أن بلاده لديها استراتيجية الفحص السريع منذ البداية في حين تحاول دول أخرى الآن تبنيها.

وتابع "هذا الأسبوع سوف نتلقى أكثر من 60 ألف جرعة"، مشيرا إلى أنه بدءا من بعد غد الأربعاء سيكون الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 61 عاما فأكثر مؤهلين لحجز موعد للتطعيم، وأوضح أنه في يوم الجمعة أو السبت المقبلين، سيكون الأشخاص الذين يبلغون من العمر 57 أو 58 عاما أو أكثر مؤهلين أيضا، كما قال إنه من المتوقع تكثيف تطعيم الفئات المستضعفة الأخرى من الناس في الأسابيع المقبلة.

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