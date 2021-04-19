لمواجهة كورونا.. حملة تطهير وتعقيم لمقر نقابة المحامين بالمعادي

استكملت نقابة المحامين، اليوم، حملة التطهير والتعقيم الموسعة التي بدأتها أمس بمقر النقابة العامة من خلال فريق من الفنيين المتخصصين، بتطهير وتعقيم مقر النادي النهري للمحامين في المعادي وإدارتي المعاش والعلاج بحي المعادي.

تأتي حملة التطهير والتعقين فى إطار الحفاظ على سلامة السادة المحامين، والموظفين والعاملين بإدارات النادي والمترددين عليها من الجمهور، في ظل المجهودات المبذولة للوقاية من فيروس كورونا، تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال.

وأجرى أمين صندوق نقابة المحامين عبد المجيد هارون، جولة تفقدية لمتابعة عمليات التعقيم والتطهير التي بدأت منذ العاشرة من صباح اليوم، موضحًا أن نقابة المحامين حريصة على أبنائها من السادة المحامين، كما أنها حريصة على صحة وسلامة جميع العاملين فيها.

وخلال المتابعات أكد آمين الصندوق على عمال النقابة بضرورة الاستمرار في تطهير وتعقيم إدارات النادي يوميًا بالمطهرات والمنظفات وفقا لتوصيات وزارة الصحة، وتوفير مستلزمات نظافة الأيدى إلى جانب تهوية كافة الحجرات والمكاتب وتقليل الكثافة العددية في الأماكن.

وشنت نقابة المحامين، أمس، حملة تطهير وتعقيم موسعة لمقر النقابة العامة والإدارات التابعة لها بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، من خلال فريق من الفنيين المتخصصين، فى إطار الحفاظ على سلامة السادة المحامين، والموظفين والعاملين بالنقابة والمترددين عليها من الجمهور، في ظل المجهودات المبذولة للوقاية من فيروس كورونا، تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية.

وحول ما يشهده مقر النقابة والإدارات المجاورة من عملية تعقيم وتطهير واسعة، أوضح الأمين العام حسين الجمال، أن هذه العمليات التي تجري على قدم وساق تهدف إلى مواجهة فيروس كورونا وذلك عقب اكتشاف إصابات بين عدد قليل من الموظفين، على أن تنطلق غدًا حملة أخرى لتطهير وتعقيم مقر النادي النهري للمحامين في المعادي وإدارتي المعاش والعلاج بحي المعادي.

وأكد الجمال أن نقابة المحامين اتخذت بتوجيهات من نقيب المحامين رجائي عطية، قرارها، أمس، بغلق المقر الرئيسي بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أيام للتعقيم والتطهير إلى جانب تطبيق القرار أيضًا على مقر نادي المحامين النهري بالمعادي، ومقر إدارتي المعاشات والعلاج بحي المعادي.

وكان الأمين العام لنقابة المحامين أعلن غلق مقرات النقابة العامة لمدة ثلاثة أيام لتعقيمها.