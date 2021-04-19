الإثنين 19 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

من هو ضيف اليوم..

برنامج خمس نجوم الحلقة 8

برنامج خمس نجوم
برنامج خمس نجوم

حل النجم أحمد فهمي ضيف الحلقة الثامنة من برنامج خمس نجوم، وهو برنامج المقالب الكوميدي الذي يعرض بشكل حصري على قناة. "MBC مصر" في تمام التاسعة مساءً.

فكرة برنامج خمس نجوم


وتدور فكرة برنامج خمس نجوم، حول كاميرا خفية أو مقلب يقوم بيه، لأول مرة مجموعة من النجوم دفعة واحدة وهم غادة عادل، واللبنانية نور، والفنان كريم فهمي، والنجم مصطفى قمر، والشاب محمد الشرنوبي، خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة والصادمة في بعض الاوقات للضيوف.

 

ضيوف برنامج خمس نجوم 2021


تشهد حلقات برنامج خمس نجوم استضافة عدد كبير من الفنانين، منهم النجمة التونسية درة والفنانة نوال الزغبي وصابر الرباعى ووائل جسار وهيفاء وهبي وأحمد فهمى وأحمد فهمى وعبد الفتاح الجرينى وحسن شاكوش وحمو بيكا وزينة وريهام عبد الغفور وعدد كبير من النجوم المشاركين في الحلقات.

 

قنوات ومواعيد عرض برنامج خمس نجوم

 

يعرض برنامج خمس نجوم والمشارك في الماراثون الرمضاني 2021على شاشة mbc مصر في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

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موعد إعادة برنامج خمس نجوم


وعرض إعادة البرنامج في تمام الساعة الثالثة فجرًا، وأيضاً  تمام الساعة العاشرة صباحًا.


تردد قناة MBC مصر الناقلة لبرنامج خمس نجوم في رمضان


معدل الترميز: 27500.
التردد: 12015.
الاستقطاب: رأسي/عمودي (V).
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
القمر الصناعي: نايل سات 101/102.
اسم القناة على الرسيفر: mbc مصر.

 

طريقة تنزيل تردد قناة MBC مصر


- قم بكتابة التردد 12015
- بواسطة ريموت الرسيفر عليك أن تتبع ما يلي من خطوات.
يجب عليك أن تقوم بالضغط على زر Menu – القائمة.
ثم اختر خيارات – Options.
بعد ذلك اختر، تثبيت – Installation.
ثم تثبيت يدوي – Manual Installation.
يجب عليك أن اختيار القمر الصناعي Nile sat من قائمة الأقمار Sat Menu.
عليك أن تختار القطبية (رأسي V/ أفقي H).
يجب عليك أن تقوم بإدخال معدل الترميز (27500).
يجب عليك أن تضغط على 
ثم قم بعمل حفظ .

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