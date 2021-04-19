شيخ الأزهر يوجه بصرف 50 ألفًا لأسر ضحايا قطار طوخ

ومن 15 إلى 30 ألفا للمصابين

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسئولين في الأزهر، اليوم الاثنين، بسرعة اتخاذ الإجراءات لصرف مساعدة عاجلة قدرها 50 ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفى، ومن 15 حتى 30 ألفا للمصاب بحد أقصى في حادث قطار طوخ، الذي وقع، أمس الأحد، جراء خروج قطار 949 «القاهرة- المنصورة» عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر، أمس، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب المصري وأهالي ضحايا حادث القطار، وقال، في تدوينة على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر: «بقلب يعتصره الحزن والألم مع الرضا بقضاء الله، أُعزي نفسي والشعب المصري وأسر ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، داعيًا المولى عز وجل أن يرحمَ الضحايا، وأن يتغمدَهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل».

وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عن استعداد الجامعة لتقديم كل سبل الدعم الممكنة في خدمة مصابي حادث القطار، من خلال جاهزية مستشفيات جامعة الأزهر لاستقبال المصابين، وجاهزية الأطقم الطبية المتخصصة في مجالات طب الطوارئ.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد شكل غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ.

ويتابع النائب العام، حسب بيان صادر مساء الأحد، مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة، مُشددًا على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسئولين عن هذا الحادث، سواء كانت مسئولياتهم مباشرة أو غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبَل هؤلاء المتسببين في الحادث أيًّا من كانوا.

وأهابت النيابة العامة بكل الجهات الالتزام بعدم التصريح بأي معلوماتٍ عن أسباب وقوع الحادث وملابساته، حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإعلانها عما أسفرت عنه.

وأعلنت وزارة الصحة عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار «القاهرة- المنصورة» بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.