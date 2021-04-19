تحذير من تداول تطبيق «الواتس آب الوردى»

تحذير من تداول تطبيق "الواتس آب الوردي" لسرقة بيانات المستخدمين

حذر خبراء أمن المعلومات التقنية من تداول تطبيق مزيف يطلق عليه اسم "الواتس آب الوردي" يمكن القراصنة من انتهاك وسرقة بيانات الهواتف الخاصة بالمستخدمين بمجرد تحميله على أجهزة الهواتف الخاصة بهم.



ويقوم التطبيق المزيف بإرسال رسالة متضمنة لرابط يشير إلى إمكانية استخدام تطبيق "الواتس آب" الأصلي باللون الوردي من خلال صفحة خاصة بالتطبيق المزيف.



وقال الخبير الأمني راجشيخار راجاهاريا إن هذا التطبيق المزيف ليس له أي علاقة بالتطبيقات الأصلية للواتس آب والفيس بوك، وأنه بمجرد تحميل الرابط الخاص بما يسمى التطبيق الوردي فإن البيانات المخزنة على الهواتف تكون عرضة للسرقة من قبل قراصنة المعلومات.



وحذر الخبير الأمني، مستخدمي الهواتف المحمولة من القيام بفتح أي رسائل أو روابط تتعلق بتحديث أو تغيير في أنماط خدمات "الواتس آب" الحالية سواء عن طريق الواتس آب أو البريد الإلكتروني الشخصي للمستخدمين.

وتم تغيرات في تطبيق الواتساب للمستخدمين في 8 فبراير 2021، تحديث جديد حتى يتمكنوا من استخدام "الابليكيشن"، وإلا لن يستطيع من استعماله.

يتجه العديد من عشاق استخدام تطبيق "الواتس آب" إلى البحث عن مزيد من التحميلات نظرا لوجود أكثر من رقم مختلف، حيث يتيح التطبيق الرسمي للواتس آب إلى وجود رقم واحد فقط.

يصدر بشكل شهري تحديث جديد لهذا التطبيق نظرا لعرضه عدد من المميزات المختلفة، ولكن توجد العديد من التحذيرات التي توضع في إعدادات الهواتف تشير إلى خطورة تحميل تطبيقات من مصادر مجهولة.

جاء في رسالة الخصوصية الجديدة التي ظهرت للمستخدمين:" يقوم تطبيق واتس آب بتحديث شروطه وسياسات الخصوصية الخاص به، وتتضمن التحديثات الرئيسية مزيدا من المعلومات حول خدمة واتس آب، وكيف يمكن للأعمال التجارية استخدام الخدمات المضافة على فيسبوك لتخزين وإدارة محادثات واتس آب الخاصة به، وكيفية الشراكة مع فيس بوك لتقديم عمليات دمج عبر منتجات شركة فيس بوك".

يوجد العديد من التطبيقات البديلة التي يمكن أن يلجأ إليها المستخدمين بدلا من واتس آب ونرصد أهمها في السطور التالية:

-Signa: يتميز بعدد من الوسائط المختلفة مثل "الصور أو الفيديوهات" ولكن يجب أن يقوم المستخدم بإدخال كلمة مرور للدخول إلى التطبيق.

-Vibe: يسمح هذا التطبيق بحذف المحادثات المرسلة لإخفائها من "الدردشات " المتعددة، كما أنه يتيح ميزة "الدردشة الخفية" لعدم إظهارها، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق رمز شخصي، الأمر الذي يسمح حماية للمحادثات المتبادلة بين الأشخاص.