أبرز 10 معلومات عن غادة طلعت.. تريند السوشيال ميديا بمسلسل «الإختيار 2»

غادة طلعت فنانة موهوبة، لديها غريزة فنية، تمتلك كاريزما من نوع فريد لتجسيد الأدوار الفنية، تقدم الدور وكأنها عايشت الواقع بنفسها، فهي ممثلة تستحق الإشادة والتقدير، إضافة إلى آخر أعمالها التي أثبت فيه موهبتها الاختيار 2، فهمي فنانة، دائمة التبرعم والتجدد داخل أعمالها الفنية.

من هي غادة طلعت؟

ترصد "الدستور" لكم أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة غادة طلعت

- الفنانة غادة طلعت من مواليد 3 نوفمبر 1988م.

- تخرجت من كلية الإعلام قسم صحافة.

- بدأت مشورها الفني أمام محمد منير في مسلسل "المغني" في أولى تجاربها، ظهرت بدور وشخصيه متميزة حيث كانت توجهه "منير" للتغير من استايله في اللبس، وكان يرفض منير، ويدخل في جدل مستمر معها لكي يقنعها أن الفنان الحقيقي هو من يجلب العالمية اليه بفنه وليس مظهره.



- قدمت بعد ذلك دور متميز، وكان أول عمل درامي لها ، فظهرت بدور "إيمان" فتاة تعاني من مرض السرطان داخل مسلسل "حلاوة الدنيا" نال على إعجاب الجميع أثناء عرضه.

تألق غادة طلعت في مسلسل الاختيار 2



- كما شاركت في مسلسل عائلة الحاج نعمان، حيث كانت تقوم بدور المذيعة المشهورة" سهام "التي تتمتع بنفوذ عالية، وشهرة كبيرة، حيث تدخل الفنانة في صراع مع الفنانة يسرا اللوزي التي تعمل مراسلة في برنامج سهام لاعتبارها أن ما تقدمه سهام في برنامجها غير صحيح وقائم علي الخرافات والدجل.



- كما لعبت دور دكتور سمر داخل مسلسل "رحيم"، وهي صديقة داليا "نور"، وهي طبيبة نفسية تساعد نور في حل الصعوبات التي تواجها، وتتورط في إفشاء أسرارها وخيانة صديقتها.



- شاركت ايضا في مسلسل بركة، لعبت، دور زهيرة بنت عوض وهي فتاة صعيدية تقع بغرام بركة الذي لا يبادلها نفس المشاعر والأحاسيس، وتطارده طوال الوقت بطريقة كوميدية.



- جسدت دور الست ثريا بشكل عظيم داخل مسلسل "الفتوة" وهي سيدة قوية في شخصيتها، تعيش داخل حارة كسر العربجية، قررت اللعب على كبير العربجية فضل والذي يجسده محمود حافظ، علما أنه زوج شقيقة الفتوة حسن الجبالي" ياسر جلال"، حتي زادت الأحداث في التطور ونشوب خلاف بين فضل وزوجته.



- شاركت في دور متألق، داخل مسلسل الأختيار 2 الذي يتم عرضه رمضان 2021.



- تستعد الفنانة، الشابة غادة طلعت للمشاركة بدور جديد تجسده في فيلم سينمائي يسمي "العبايا السمرا".