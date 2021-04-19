اكتشاف 190 جثة متحللة بمستشفى في الخرطوم يثير غضب السودانيين

اشتعلت موجة من الغضب في الرأي العام السوداني، بعد اكتشاف تكدس 190 جثة في مستشفى حكومي بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ووفقاً لشبكة سكاي نيوز الاخبارية، فإن الجثث يعتقد أنها تعود لضحايا فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش السوداني في يونيو عام 2019.

فيما أشارت الشبكة الي أن الجثث موجودة في مشرحة ملحقة بأحد المستشفيات الحكومية في منطقة الامتداد وسط الخرطوم، مشيرة الي أن التقارير ذكرت في حينها أن الحادث أسفر عن مقتل المئات.

وبعد انبعاث رائحة الجثث خلال اليومين الماضيين، تظاهر مئات الشباب من سكان منطقة الامتداد بوسط العاصمة حيث يقع المستشفى، الأحد، للمطالبة بالكشف عن حقيقة تكدس هذا العدد الكبير من الجثث في مشرحة المستشفى.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم الشديد حيال الطريقة التي وصفت باللا إنسانية في تكديس الجثث، خاصة أن رائحتها صارت تزكم الأنوف بعد الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن المشرحة.

وقال أحد المشاركين في التظاهرة إن "وجود هذه الجثث من دون الإعلان عنها لفترة تقارب عامين يعني أن هنالك جريمة يراد إخفاؤها".

ورأى متظاهر آخر أن "الجريمة ذات شقين، الأول يتعلق بالشكوك الكبيرة التي تدور حول الطريقة التي قتل بها الضحايا، أما الثاني فيتمثل في عدم اهتمام جهات الاختصاص بالأمر وعدم احترام حقوق الضحايا".

مزاعم وتحقيق

ومن جهتها، أكدت المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان أنها تحقق في مزاعم بتحلل جثث بعض ضحايا أحداث القيادة العامة.

وقالت إنها "تتابع الأمر بصورة لصيقة مع الجهات ذات الصلة"، مضيفة أن "الوضع مأساوي وينذر بكارثة بيئية محققة، فضلا عما يمثله من انتهاك لحق السكان في الصحة وانتهاك لحرمة الموتى".

وأشارت المفوضية إلى أن "المشرحة تحتوي على 3 ثلاجات محملة بجثامين تزيد عن طاقتها الاستيعابية"، ورأت أن الأمر يتطلب تحركات عاجلة وفعالة من جهات الاختصاص، وعلى رأسها النيابة العامة ولجنة مفقودي اعتصام القيادة العامة.

انقطاع الكهرباء

وذكرت تقارير اخبارية، امس الاحد، ان انقطاع الكهرباء في مشرحة بإحد المستشفيات بجوب العاصمة السودانية الخرطوم، تسبب بتحلل 190 جثة، مما أثار موجة غضب واستهجان ومطالب بفتح تحقيق.

وذكرت وسائل إعلام أن سكانا من ضاحيتي امتداد الدرجة الثالثة والصحافة بالخرطوم، أضرموا النيران أمام مبنى مشرحة مستشفى الأكاديمي احتجاجا على الروائح الكريهة المنبعثة من الجثث المتحللة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وطالبوا السلطات المختصة بنقل المشرحة بعيدا عن المناطق السكنية، خاصة أن هناك مرضى يعانون من أمراض صدرية.

وكانت السلطات الصحية بالخرطوم قد كونت لجنة عليا لحل مشكلة المشارح بالعاصمة، والتي تشهد تكدسا للجثث بانتظار ذويها.