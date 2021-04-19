الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بين «السقا» و «كرارة»

مي عمر تعيش حالة نضج فني بعد تألقها في «نسل الأغراب»

مي عمر
مي عمر

تواصل النجمة مى عمر تحقيق نجاحاتها في السنوات الأخيرة وذلك من خلال مسلسل "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمعروض على قناة ON في شهر رمضان الجارى، حيث تجسد شخصية "جليلة" المتزوجة من غفران الغريب "أمير كرارة" والذى تزوجها بعد دخول عساف الغريب "أحمد السقا" السجن حيث كانت زوجته قبل غفران، وهى سبب الصراع بين الثائى.

 

◄ نضج وتوهج فني 

 

وكشفت الحلقات الماضية عن حالة النضج الفني الذى وصلت له مى عمر بشخصية جليلة وذلك في المشاهد التي جمعتها مع زوجها وتحديداً مشهد المواجهة في الحلقة الخامسة وصفعها على وجهها، وكذلك مشهد لقائها الأول بـعساف بعد خروجها من السجن والعتاب الذى دار بين الثنائي وحالة الاشتياق التي ظهرت عليهما لاسيما وأن هذا اللقاء هو الأول لهما منذ 20 سنة.

 

◄ نجاح نسل الأغراب بعد لؤلؤ مباشرة 

 

ويأتي تألق مى عمر في شخصية جليلة بـ "نسل الأغراب" بعد نجاحها الكبير في مسلسل "لؤلؤ" الذى عرض نهاية شهر ديسمبر الماضى وخاضت به مى أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، حيث حقق العمل أعلى نسب مشاهدة في أعمال الأوف سيزون وحصد فيديوهاته على مواقع التواصل يوتيوب مليار مشاهدة، لتستمر في نجاحاتها خلال شهر رمضان الجارى.

 

◄ قائمة أبطال مسلسل نسل الأغراب 

 

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.

 

◄ آخر ظهور لـ مي عمر بإطلالة جذابة 

وكان اخر ظهور لـ مي عمر علي انستجرام حيث شاركت جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها وظهرت مي عمر في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت سويت شيرت أسود اللون، واعتمدت تسريحة شعر جذابة حيث تركت شعرها العسلي منسدلاً على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة ووضعت فوقه طوق باللون الأبيض، كما اعتمدت مكياج ترابي ناعم زاد من جمال إطلالتها.

 

مي عمر نسل الأغراب نضج فني السقا أمير كرارة دراما رمضان

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