تردد قناة أون اي

مع أول أيام شهر رمضان المبارك زادت معدلات البحث عن أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة السادسة، والذي حظى على أعلى نسب مشاهدة منذ بداية الشهر الكريم، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل ومواعيد عرضه و تردد القنوات الناقلة له و أبرز نجوم الفن المشاركين في العمل الفني.

أحداث مسلسل نسل الاغراب الحلقة السادسة

تدور أحداث مسلسل الفنان أحمد السقا وأمير كرارة والذي يعرض خلال رمضان 2021 على شاشة قناة On E حول فكرة الانتقام بسبب الصراع الدائر بين عساف الغريب الذي سجن 20 عاما بسبب قتل عمه والد غفران الغريب وفي أحداث الحلقة الجديدة تركت جليلة منزل غفران زوجها وذهبت إلى منزل شقيقها العمدة والذي يقوم بدوره الفنان إدوارد مما استدعى غضب غفران و تهجم على منزل العمدة فيما طلب خاطف أم غفران من عساف الغريب “ أحمد السقا” 18 مليون جنيه لإعادتها له قبل إبلاغ غفران مما يضطره إلى التعامل مع غجر زلط لشدة كرههم لغفران و أخذ المبلغ منه.

تردد قناة أون إي العارضة لمسلسل نسل الأغراب

يمكن ضبط إشارة بث تردد قناة أون على القمر الصناعي المصري نايل سات على 10853 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 حيث يمكنه لمتابعتها مشاهدة مسلسل نسل الأغراب بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة والذي يعرض الساعة السابعة و خمس وأربعين دقيقة مساء و الساعة الرابعة و النصف صباحا والساعة الثانية عصرا فيما يعاد على شاشة قناة On الساعة العاشرة صباحا والثالثة عصرا

يمكن مشاهدة أحداث مسلسل نسل الاغراب الحلقة السادسة على قناة أون المسلسل بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر و فردوس عبد الحميد ونجلاء بدر و إدوارد وأحمد مالك و منو فضالي و محمد مهران وهدير عبد الناصر و سلوى عثمان وإنعام الجريتلي و كوكبة من نجوم الفن و تأليف و إخراج محمد سامي.