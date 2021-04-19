ضبط عاطل سرق مشغولات ذهبية من شقة في مصر القديمة

ارتكب جريمته بأسلوب كسر الباب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على عاطل لسرقته مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بأسلوب كسر الباب فى مصر القديمة.



و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (كمية كبيرة من العملات والمشغولات الذهبية والفضية- مبلغ مالى - ساعة) من داخلها.





- فحص مكان الواقعة

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (مفك حديدي- سلاح أبيض "مطواة").



- اعترافات المتهم



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام المفك المضبوط بحوزته، وحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المُستولى عليها وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه، كما تم بإرشاده ضبط بعض المسروقات والتي أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة أُخرى ، ويجري التوصل لمالكهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



- اختصاصات الأمن العام



يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

- توجيه وتنسيق جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات،

بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.