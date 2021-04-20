أرقام كبيرة.. أبرز حوادث القطارات في مصر خلال آخر 10 أعوام

بعد حادث طوخ

ما زالت مصر تعاني بشدة من تهالك منظومة السكك الحديدية والتي لا يمر عليها فترة إلا وتشهد حادثا جديدا، سواء خطأ في التحويلات أو انقلاب القطارات على الوجهين البحري والقبلي رغم محاولات التطوير التي تعمل عليها وزارة النقل.

وشهد2021، في ربعه الأول فقط، نحو 5 حوادث للقطارات خلفت ضحايا كثيرون من المصابين والمتوفيين، الذين لا تلبث وزارة التضامن وتقوم بتعويضهم ماليًا جراء الحادث الأليم الذي تعرضوا له.

أول أمس أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث خروج قطار عن القضبان قرب مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وأكدت التحقيقات الأولية أن القطار خرج عن القضبان لأسباب غير معروفة ولم يصطدم بقطارات أخرى أو أي عوائق في الطريق، وتسبب الحادث في توقف حركة القطارات على الخط المتجه من القاهرة إلى الجميع محافظات شمال البلاد.

الحادث لم يكن الأول من نوعه خلال العام 2021، ولكن وقع في أقل من شهر 5 حوادث آخرى لقطارات في محطات بأنحاء الجمهورية، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز حوادث القطارات التي وقعت في مصر خلال آخر 10 أعوام.

كان أول حادث شهده العام الحالي في مارس الماضي، وهو حادث قطاري سوهاج، بعدما تصادم قطارَي سكة حديد، بقرية الصوامع مركز طهطا، أدى إلى وفاة 20 شخصًا وإصابة 165 آخرين، إذ أن التصادم آدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة إحدى القطارات ععلى السكة الحددي.

وفي مطلع شهر أبريل الجاري انفصلت 6 عربات من قطار النوم رقم 82- المتجه من القاهرة إلى محافظة أسوان، عند قرية منقباد بمحافظة أسيوط، ولم يسفر عن أية إصابات نتيجة حدوث كسر بالقاطرة التي تقطر العربات ببعضها خلال رحلة القطار.

وفي منتصف أبريل الجاري أيضًا أصيب 15 شخصًا من ركاب قطار القاهرة المنصورةبمنطقة التجديدات بحوش محطة منيا القمح، بعدما خرج البوجي الخلفي من العربة الخامسة والسادسة من على القضبان، وتم الاستعانة بونش الزقازيق لرفع بوجي العربتين وإخلاء الخط.

وانفصلت عربتين من قطار قادم من الإسكندرية إلى الأقصر في محطة قطارات بني سويف خلال 17 أبريل الجاري بمدخل محطة قطارات المحافظة، ولكن لم يسفر الحادث عن أي إصابات من الركاب المسافرين وتم تشكيل لجنة لمعرفة الأسباب، وأخيرًا حادث طوخ الذي وقع بالأمس.

وأكد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أنه خلال عشر سنوات -الفترة من 2006 وحتى 2016- شهدت مصر أكثر من 12 ألف حادث لقطارات السكك الحديد، بينما شهدت الفترة من 2003 وحتى 2017 نحو 16.174 ألف حادث.

وطبقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 0.1% لكل 1000 متوسط معدل حوادث القطارات بالنسبة لعدد السكان، ويعتبر العام 2009 هو الأعلى في أعداد ونسب حوادث القطارات في مصر بنحو 1577 حادث قطار وقعت خلاله.

وفي عام 2015 سجلت مصر 1235 حادث قطارات، وبعده بعام وصل المعدل إلى 1249 حادثًا، ثم زادت الحوادث في عام 2017 لتصل إلى 1793 حادثًا، وعلى نفس المسار جاء المعدل في عام 2018 ليبلغ 2044 حادثًا.

بينما لم يشهد عام 2020 حوادث كثيرة للقطارات بسبب حالة الغلق العام التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على السفر بالقطارات وكذلك اللجوء إلى فترات من الحظر تقويضًا للجائحة ومنع انتشار العدوى بين المسافرين في القطارات.