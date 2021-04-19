محافـظ المنوفية يتابع تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

تبدأ تجريبياً في قويسنا

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه سيتم تنفيذ منظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة تجريبياً بمركز ومدينة قويسنا، وذلك في إطار حرص واهتمام الدولة بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائي والحد من التلاعب بالتراخيص، جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، لمتابعة آلية تنفيذ الاشتراطات البنائية الجديدة، وبحضور نائبه محمد موسى، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد، والمستشار الهندسي للمحافظة.

- جاهزية المركز التكنولوجي بقويسنا للتطبيق



حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مدى جاهزية المركز التكنولوجي بمدينة قويسنا للوقوف على تطبيق منظومة ضبط البناء وتدريب الكوادر البشرية بالمركز على تلك المنظومة الجديدة للارتقاء بمستوى العمران داخل المحافظة، ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة بصفة دورية لموقف استئناف تراخيص البناء طبقاً للتعليمات الصادرة وعرض تقرير يومي عن سير العمل بالمنظومة،

كما وجه بالتنسيق الكامل بين المحافظة وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء لسرعة الانتهاء من فحص التراخيص تمهيداً لقيام المواطنين باستئناف أعمال البناء.



وقد تضمن الاجتماع استعراض تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذا الخطوات التنفيذية لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة.

- حملة لرفع الإشغالات في الباجور



َفي إطار توجيهات الحافظ بإعادة الانضباط لشوارع مدينة الباجور حفاظاً على المظهر العام وتسيير حركة المرور وإعادة الإنضباط لشوارع الباجور، شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة بتوجيهات رئيس المدينة ورئاسة نائب رئيس المركز لشئون المدينة لرفع الإشغالات بالمدينة وتم تحرير 10 محاضر إشغال، و10 حالات ضبط ،و 150 إزالة فورية، و تم رفع الإشغالات وفرش الباعة الجائلين أمام مسجد حافظ وشارع الجيش ومحيط السكة الحديد بالمدينة، وشدد المحافظ علي المتابعة الدورية واستمرار الحملات لتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين .