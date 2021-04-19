إيقاف وإزالة حالتي بناء مخالف في قريتين بالمنيا

ضمن جهود التصدي للتعدي على الأراضي وأملاك الدولة

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالتي بناء مخالف بدون ترخيص بقريتي دماريس والحواصلية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما واصلت حملات صيانة أعمدة الإنارة والكشافات وقامت بصيانة 48 كشاف بالقري التابعة لها.

و قال عماد محمود، رئيس قرية البرجاية ، أن أعمال مخالفة تم رصدها باحد العقارات بقرية دماريس وتم اتخاذ اللازم وايقاف المخالفة وتحرير المحاضر وفق الضوابط القانونية.

من جهته قال محمد حسن جاد، رئيس قرية الحواصلية، أنه تم رصد وازالة بناء مخالف بدون ترخيص بقرية الحواصلية وتم عمل الاجراءات القانونية فور تنفيذ الازالة.

-صيانة 48 عمود إنارة في 3 قرى

وفي مجال أعمال الكهرباء وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات قام قسم الإنارة بقرية بني محمد سلطان بصيانة 35 كشاف ليد بمداخل قرية ريدة ،وكذلك بطريق مصر أسوان ومدخل قرية المطاهرة، كما واصلت الوحدة المحليه لقرية دمشير اعمال صيانة الكشافات حيث تم صيانة 13 كشاف بالطريق العمومي بمدخل قرية زكريا إلى كوبري الحكيم.

فيما أوضح رضا مصطفى، رئيس قرية طوخ الخيل، بمواصلة الجهود لرفع كفاءة الإنارة حيث تم صيانة عدد كبير من الكشافات داخل قرية طوخ الخيل، وطوه، وعدد من العزب والنجوع التابعه وذلك حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وحمايتهم والحد من الحوادث وتيسير حركة المواطنين ليلاً.

- لا تهاون في التعامل مع التعديات

ومن جانبه أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أنه لا تهاون في التعامل مع ما يتم رصده من تعديات او مخالفات تخص الاضرار بأملاك الدولة او التعدي علي الأراضي الزراعية او البناء المخالف للقانون.

موجها ومشددا علي رؤساء القري والاحياء بالمتابعة الميدانية وتسيير دوريات الرصد الميداني علي مدار الساعة خاصة في شهر رمضان المبارك، إلى جانب حملات صيانة كشافات الانارة بالطرق العامة وشوارع قري المركز واحياء المدينة حفاظاً على سلامة المواطنين وحمايتهم من الحوادث.

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