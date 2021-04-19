جعجع: الانتخابات النيابية المبكرة السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن ممارسات السلطة في لبنان لا سيما الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ميشال عون (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) تتسبب في تدمير مؤسسات الدولة ومختلف قطاعاتها، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لوقف الانهيار يتمثل في إجراء انتخابات نيابية مبكرة لتغيير السلطة.



وقال جعجع – في بيان اليوم – إن سلسلة الأزمات والكوارث امتدت إلى تدمير السلطة القضائية في لبنان، وذلك على خلفية الأزمة التي تسببت فيها قاضية مقربة من فريق رئيس الجمهورية وتشغل منصبا بارزا داخل النيابة العامة، حيث قامت بمداهمة مقر إحدى شركات الصرافة وتحويل الأموال وكسر أبوابها بالقوة بمعاونة عدد من الأشخاص وبصحبة وسائل إعلام على خلفية نقص أزمة الدولار والمضاربات التي تشهدها البلاد، على الرغم من صدور قرار من النائب العام بتوزيع مهام عملها على قضاة آخرين وإيقافها عن العمل.



وأضاف: "بغض النظر عن الحيثيات وعن عمليات الغش الواسعة التي يحاول فريق رئيس الجمهورية بثها بين الناس في محاولة لإظهار انهم يحاربون الفساد في الوقت الذي أصبح يعرف فيه القاصي والداني أنهم من بين أبرز المتهمين بالفساد، والدليل على ذلك العقوبات الدولية".



وتابع: "وبغض النظر عن كل ذلك، فإن عامل الثقة يشكل مفتاح الاستقرار والنهوض والازدهار، فيما كيف سيكون لأي مواطن لبناني أو أي دولة أجنبية ثقة بلبنان بعد كل الذي جرى في الأيام الماضية على مستوى القضاء اللبناني".



واختتم جعجع قائلا: "إن هذه السلطة تقوم بدراية أو عدم دراية بتدمير كل مؤسسات البلد العامة وحتى الخاصة على رؤوس اللبنانيين، وهذا ما نشهده بالدليل القاطع كل يوم. لن ينقذنا من هذا الجحيم سوى الخلاص من هذه السلطة، والطريقة الوحيدة للتخلص من هذه السلطة هي في الانتخابات النيابية المبكرة، وإلا خبر سيء ومصيبة جديدة كل يوم".