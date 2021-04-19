«الداخلية»: مقتل 3 إرهابيين تورطوا في حادث قتل المواطن نبيل حبشي بسيناء

استمرارا لجهود وزارة الداخلية في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ ‏بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة وتسعى ‏لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد.

فقد توافرت ‏معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء واضطلاعهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية تستهدف المواطنين الاقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم و ارتكازات القوات المسلحة والشرطة.

نتائج الرصد

وأسفرت نتائج الرصد عن تحرك ثلاثة من تلك الخلية شديدة الخطورة بذات المنطقة ‏سيارة ماركة نيسان ‫ربع نقل بيضاء اللون ‏بهدف الإعداد لها ارتكاب عملية عدائية حيث امكن ‏إحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة بمعرفة القوة وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات وبالتعامل معهم أسفر عن مصرعهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم وعثر بحوزتهم على ٣ سلاح آلي ١ حزام ناسف ١ قنبله يدوية وكمية من الطلقات الآلية.

وتم تحديد اثنين من العناصر الإرهابية التي لقيت مصرعهم وهما القيادي الارهابي محمد زيادة سالم زيادة، حركي عمار والذي يعد من اخطر العناصر الارهابية، وتولى الإعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء كما تولى مسئولية توفير الدعم اللوجيستي للعناصر الإرهابية، والثاني هو الارهابي يوسف ابراهيم سليم، حركي ابومحمد المتورط في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ومن المعاونين للأول في توفير الدعم اللوجيستي.

وجاري ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الارهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن / نبيل حبشي حيث امكن تحديدهم وتبين انهم كل من / جهاد عطا الله سلامة عودة و / احمد كمال محمد شحاته و / خالد محمد سليم حسين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.