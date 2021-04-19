الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من تصاعد التوترات الروسية- الأوكرانية

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن قلقه من التصعيد الروسي على الحدود مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الوضع خطير جداً.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 عبر الفيديو إن "العلاقات مع روسيا لا تتحسن.. على العكس، يتصاعد التوتر في مختلف المجالات".

وصرح بوريل في بيان أن الأمر مدرج على جدول أعمال مؤتمر افتراضي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقد يوم الاثنين.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد عسكري جديد في منطقة دونباس حيث تتبادل حكومة كييف وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من طرف واحد اتهامات بانتهاك نظام وقف إطلاق النار، وخاصة باستخدام القوات الحكومية قنابل محرمة بموجب اتفاقات مينسك.

اعتقال القنصل

وأعلنت وكالة الأمن الفيدرالي الروسية السبت أنها اعتقلت القنصل الأوكراني في سان بطرسبرج، وقال مكتب الأمن الفيدرالي إن "ألكسندر سوسونيوك" اعتقل يوم الجمعة "متلبساً أثناء تلقيه معلومات سرية من مواطن روسي".

وقالت الوكالة الأمنية، التي تعد وريثا لجهاز الاستخبارات السوفيتي السابق "كي جي بي"، إن تلك المعلومات تضمنت معلومات من قاعدة البيانات الخاصة بالوكالة، وقواعد بيانات وكالات إنفاذ القانون الأخرى. وأضافت أن إجراءات تتماشى مع القانون الدولي ستطبق على الدبلوماسي "بسبب نشاط كان من الواضح أنه معاد لروسيا".

وأضافت الوكالة في بيان أن "مثل هذا النشاط لا يتوافق مع وضعه الدبلوماسي، وهو ذو طبيعة معادية بشكل واضح تجاه الاتحاد الروسي".

الرئيس الاوكراني

وخلال اليومين الماضيين، دعا الرئيسان الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل روسيا إلى سحب قواتها من الحدود الأوكرانية وشبه جزيرة القرم.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن المفاوضات التي أجرتها ميركل اليوم الجمعة عبر الاتصال المرئي مع ماكرون وزيلينسكي اللذين اجتمعا في باريس تركزت على الوضع الأمني عند الحدود الروسية-الأوكرانية وشرقي أوكرانيا.

وتابع المتحدث أن الزعماء الثلاث "يشاركون القلق من زيادة التواجد العسكري الروسي عند حدود أوكرانيا وكذلك في شبه جزيرة القرم التي تم ضمها بطريقة غير قانونية وطالبوا بإنهاء حشد القوات هذا من أجل تخفيف التوتر".

من جانبه، صرح زيلينسكي أثناء مؤتمر صحفي عقده عقب المفاوضات في باريس بأنه يتوقع استئناف نظام وقف إطلاق النار في جنوب شرقي أوكرانيا بعد اجتماع ستعقده رباعية النورماندي على مستوى المستشارين.