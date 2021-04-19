الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تنظم في قبة الغوري وبيت السحيمي والإسكندرية

«مسحراتي وإنشاد وتنورة» في فعاليات صندوق التنمية الثقافية بعد غد

التنورة
التنورة

يقيم مركز إبداع قبة الغوري "بشارع الأزهر"، مساء الأربعاء 21 إبريل ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، عرضا جديدا من العروض الأسبوعية المتميزة التي تقدمها فرقة "التنورة" التراثية.

وفي بيت السحيمي بشارع المعز، يقدم الشيخ إيهاب يونس مجموعة من الابتهالات الدينية  منها " ادركنا يا الله"، " رمضان يا سيدنا"، " هليت يا شهر النور"، انشودة " يا مالك القادري"، وانشودة " المسك فاح" .

- عرض الحكي الاستعراضي في الإسكندرية

 

وفي الإسكندرية، يقدم مركز الحرية للإبداع – لليوم الثانى – ليلة جديدة من ليالي عرض الحكي الاستعراضي "المسحراتي"، رؤية واخراج  إيهاب يونس.

ويقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان المعظم مجموعة من الفعاليات الرمضانية، حافلة بالأنشطة والحفلات الفنية بمختلف مراكز الإبداع الفني التابعة لقطاع الصندوق بالقاهرة والإسكندرية .

 

- 70 احتفالية متنوعة في رمضان

وصرح الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق، بأن احتفالات هذا العام تشمل أكثر من 70 احتفالية، بين حفلات غنائية، عروض مسرحية، ورش فنية، عروض حكى، شعر، إضافة إلى عروض التنورة والنيل للآلات الشعبية وفرق الطبول النوبية .

وأضاف  رئيس قطاع الصندوق أن ملامح برنامج رمضان هذا العام تتميز بالثراء الفني، حيث يستضيف الصندوق عددا من الفنانين الكبار منهم علي الهلباوي، وائل الفشني، وأوركسترا النور والأمل بقصر الأمير طاز، وحفلا للأطفال وذوي الهمم بمركز طلعت حرب الثقافي.

وفي الإسكندرية، يقدم ثنائى العود "غسان اليوسف ودينا عبد الحميد" حفلهما بمركز الحرية للإبداع، كما يقدم حفلا رباعيا "أوتار" حفل جديد وغيرهما من الحفلات والأمسيات.   

ونوه "عبد الوهاب" إلى أن حفلات صندوق التنمية هذا العام تأتى فى ظل إجراءات وقائية واحترازية مشددة، بسبب انتشار فيروس كورونا، واتباع تعليمات مجلس الوزراء في هذا الأمر، بنسبة حضور 50% من الجماهير.

صندوق التنمية الثقافية مركز ابداع قبة الغوري شارع المعز التنورة المسحراتي

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